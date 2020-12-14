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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 бер, 2023 16:57
Хомякоид написав: somilitark написав: Хомякоид написав:
Район в плане контингента еще тот.
ХЗ может лет через десять туда метро поблизости дотянут.
Я б не брал
Ви хоч раз були на Вєнікє?
Норм район, не гірше і не кращє ніж інші спальнікі.
А об'ява схожа на замануху, бо фоток взагалі немає)))
Але ціни вже починають валитися, це факт, кто не продасть сьогодні продасть пізніше, але вже значно дешевше(с).
На Вєніку на Межевій прожив три роки, навіть в качалку ходив біля цієї квартири.
Так що контингент там я бачив та спілуквався. https://news.finance.ua/ua/taryfy-na-vo ... -1-kvitnya
Водопостачання в два рази з першого квітня. До дорожая
На 12% у вас це в два рази?
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Faceless
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Додано: Суб 25 бер, 2023 17:21
Faceless написав: Хомякоид написав: somilitark написав:
Ви хоч раз були на Вєнікє?
Норм район, не гірше і не кращє ніж інші спальнікі.
А об'ява схожа на замануху, бо фоток взагалі немає)))
Але ціни вже починають валитися, це факт, кто не продасть сьогодні продасть пізніше, але вже значно дешевше(с).
На Вєніку на Межевій прожив три роки, навіть в качалку ходив біля цієї квартири.
Так що контингент там я бачив та спілуквався. https://news.finance.ua/ua/taryfy-na-vo ... -1-kvitnya
Водопостачання в два рази з першого квітня. До дорожая
На 12% у вас це в два рази?
Жертва ЗНО мабудь?! Нічого скоро в життя вступлять жертви ґНМТ, їх дурити буде легше ніж забрати в дитини цукорку.
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Bolt
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Додано: Суб 25 бер, 2023 19:36
1973cc11 написав:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodaetsya-odnokomnatnaya-na-sineozernom-massive-vinogradar-IDRqY0Z.html
Це добре чи погано?
зараз взагалі під час ВС купувати з нерухомості ризиковано!
приїдуть з Європи власники і скажуть ми нічого не знали......то продали за нас квартиру....і підуть оскаржувати в суд)
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Raymond
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Додано: Суб 25 бер, 2023 19:59
Faceless написав:
На 12% у вас це в два рази?
У квітні в середньому тариф зросте на 12,3%, а у липні — ще на 14,1%.
Якщо вже робити зауваження то вчитуйтесь в текст.
На вашому сайті так роблять заголовки, що не поймеш відразу.
Прочитав спочатку в двічі.
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Хомякоид
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Додано: Суб 25 бер, 2023 20:14
Вдруг подумалось
А ведь скоро пойдет рост коммунальных услуг. И судя по всему кратный, хотя и поэтапно. Интересно, насколько это повлияет на КРЖН?
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antey1969
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Додано: Суб 25 бер, 2023 20:24
antey1969 написав:
Вдруг подумалось
А ведь скоро пойдет рост коммунальных услуг. И судя по всему кратный, хотя и поэтапно. Интересно, насколько это повлияет на КРЖН?
Та столько неизвестніх что не поймешь как оно будет.
Нвчиная от окончания войні до дальнейшнго развития страні.
Пишут что в ЕС при наилучшем раскладе в 2029. Как по мне єто шах и мат.
Тут комуналь в втором десятке неизвестніх которіе будут влиять на цені на недвигу
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Хомякоид
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