Ціни на вторинному ринку нерухомості в Україні стрімко падають. Лише за останні 6 місяців квартири в столиці подешевшали майже на 3 500 гривень за кв.м. Паралельно знижується і вартість оренди. Натомість житло у новобудовах повертається на довоєнний рівень цін.

За даними порталу нерухомості M2bomber, середня ціна за квадратний метр за останні 6 місяців знизилася з 53 137 грн до 49 688 грн. За лютий 2023 року вторинна нерухомість у Києві подешевшала ще на 445 гривень за кв.м, що не суттєво.



Середня вартість квадратного метра 1-к квартири у старому житловому фонді наразі складає 41 600 грн. Також серед оголошень по продажу часто зустрічаються ціни 39 000 грн, 44 200 грн та 46 800 грн.

Найнижчі ціни за квадратний метр традиційно у Деснянському районі столиці - 39 875 гривень, а найдорожчі квадратні метри на вторинному ринку у Печерському районі - 85 070 гривень.



В Києві основний попит покупців припадає на однокімнатні квартири з ремонтом у старому житловому фонді за ціною до $50 тис. У цьому сегменті лише за 2023 рік ціни знизилися до 10%, тоді як бізнес і преміальний клас втратили до 25% вартості на фоні вкрай низького попиту.



Середня оренда житла у Києві за останні півроку також знизилася в ціні, подешевшавши на 174 грн - до 12 000 грн за 1-к квартиру. У тому ж Деснянському районі можна наразі орендувати квартиру за 6000-7000 грн. До війни таких цін, звичайно, не було.