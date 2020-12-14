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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10852108531085410855
Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 18:44

  remark написав:
  BIGor написав:"Пруть" це на скільки %? За який період? У гнр чи дол?

В гривні на 30% щонайменше, в доларах на рівні піку довоєнних, тобто однуха 45кв.м як була 50тис. дол., так і залишилась. Забудовники не мають намірів поступатися своїми прибутками, а зарплати військових допомагають їх бажанням.

Скільки потрібно воювати щоб купити якусь однокімнатну хуйню в такій сраці як варшавський? Десь два роки? А щоб зробити там ремонт? Я не впевнений що військові допоможуть забудовникам - скоріше впаде вторинка з ремонтом
cherchiltank
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