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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 бер, 2023 18:44
remark написав: BIGor написав:
"Пруть" це на скільки %? За який період? У гнр чи дол?
В гривні на 30% щонайменше, в доларах на рівні піку довоєнних, тобто однуха 45кв.м як була 50тис. дол., так і залишилась. Забудовники не мають намірів поступатися своїми прибутками, а зарплати військових допомагають їх бажанням.
Скільки потрібно воювати щоб купити якусь однокімнатну хуйню в такій сраці як варшавський? Десь два роки? А щоб зробити там ремонт? Я не впевнений що військові допоможуть забудовникам - скоріше впаде вторинка з ремонтом
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