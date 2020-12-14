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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10853108541085510856>
Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 18:44

  remark написав:
  BIGor написав:"Пруть" це на скільки %? За який період? У гнр чи дол?

В гривні на 30% щонайменше, в доларах на рівні піку довоєнних, тобто однуха 45кв.м як була 50тис. дол., так і залишилась. Забудовники не мають намірів поступатися своїми прибутками, а зарплати військових допомагають їх бажанням.

Скільки потрібно воювати щоб купити якусь однокімнатну в такій місцині як варшавський? Десь два роки? А щоб зробити там ремонт? Я не впевнений що військові допоможуть забудовникам - скоріше впаде вторинка з ремонтом
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 19:24

  cherchiltank написав:? Я не впевнений що військові допоможуть забудовникам - скоріше впаде вторинка з ремонтом
она и так упадет, жить в клоповниках желающих все меньше, а ремонт хруща себя не окупит при дальнейшей продаже.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 19:27

Виноградар нічим не гірше за Теремки, чи Лисогірську, Столичне шосе, чи нові вулики ПОХу. Вторинка нажаль теж не падає і хороших варіантів одиниці і по завищеним цінам, тільки неліквід по цінам-хотєлкам з перспективою росту, бо ми вже в єс однією ногою і перемога ось ось і тоді все буде кратно ХХХ.
remark
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 19:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  remark написав:ось ось і тоді все буде кратно ХХХ.

Гроші, пересічним, Ви будете надавати?
reus
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 19:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

в четверг продана 2к голая в варшавском за 65 к. и сразу куплена взамен. переуступка.
прикручивают 5к и на перепродажу. в месяц две продажи.
beee
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 19:52

  beee написав:в четверг продана 2к голая в варшавском за 65 к. и сразу куплена взамен. переуступка.
прикручивают 5к и на перепродажу. в месяц две продажи.

Т.е. в продаже квартир нет , а надо покупать через перекупа с накрученными +5куе?
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 19:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

зашёл на лох посмотреть квартиры: новострой, без ремонта. квартир меньше, цены подросли за 3 месяца на 5-8 куе.

всего 10 страниц 1-к квартир 50...70 куе.
когда такое было?
писали же, что новое строить не будут

кстати, активность с домика, действительно, перекочевала в чаты телеги. поэтому создаётся впечатление абсолютного штиля
Востаннє редагувалось beee в Нед 26 бер, 2023 20:18, всього редагувалось 3 разів.
beee
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 19:58

  Wisznia2021 написав:
  beee написав:в четверг продана 2к голая в варшавском за 65 к. и сразу куплена взамен. переуступка.
прикручивают 5к и на перепродажу. в месяц две продажи.

Т.е. в продаже квартир нет , а надо покупать через перекупа с накрученными +5куе?

без понятия. если кто-то спалит схему - поставлю лайк) как у столицы купить подешевле и продать подороже (если что, знакомые в столице имеются)
beee
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 19:59

  reus написав:
  remark написав:ось ось і тоді все буде кратно ХХХ.

Гроші, пересічним, Ви будете надавати?


З якого дива я мушу їм давати гроші, я озвучив логіку продаванів, я нє растішка, сам би хотів натрапити на халявний варіант, але нажаль подібного нічого нема, мабуть люди порозумнішали і все ж чекають кращих часів.
remark
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 20:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

beee написав:в четверг продана 2к голая в варшавском за 65 к. и сразу куплена взамен. переуступка.
прикручивают 5к и на перепродажу. в месяц две продажи.
Переуступка? А які перспективи здачі взагалі?
Faceless
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