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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 бер, 2023 18:44
remark написав: BIGor написав:
"Пруть" це на скільки %? За який період? У гнр чи дол?
В гривні на 30% щонайменше, в доларах на рівні піку довоєнних, тобто однуха 45кв.м як була 50тис. дол., так і залишилась. Забудовники не мають намірів поступатися своїми прибутками, а зарплати військових допомагають їх бажанням.
Скільки потрібно воювати щоб купити якусь однокімнатну в такій місцині як варшавський? Десь два роки? А щоб зробити там ремонт? Я не впевнений що військові допоможуть забудовникам - скоріше впаде вторинка з ремонтом
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cherchiltank
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Додано: Нед 26 бер, 2023 19:24
cherchiltank написав:
? Я не впевнений що військові допоможуть забудовникам - скоріше впаде вторинка з ремонтом
она и так упадет, жить в клоповниках желающих все меньше, а ремонт хруща себя не окупит при дальнейшей продаже.
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vitaliian
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Додано: Нед 26 бер, 2023 19:27
Виноградар нічим не гірше за Теремки, чи Лисогірську, Столичне шосе, чи нові вулики ПОХу. Вторинка нажаль теж не падає і хороших варіантів одиниці і по завищеним цінам, тільки неліквід по цінам-хотєлкам з перспективою росту, бо ми вже в єс однією ногою і перемога ось ось і тоді все буде кратно ХХХ.
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remark
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Додано: Нед 26 бер, 2023 19:35
remark написав:
ось ось і тоді все буде кратно ХХХ.
Гроші, пересічним, Ви будете надавати?
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reus
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Додано: Нед 26 бер, 2023 19:45
в четверг продана 2к голая в варшавском за 65 к. и сразу куплена взамен. переуступка.
прикручивают 5к и на перепродажу. в месяц две продажи.
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beee
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Додано: Нед 26 бер, 2023 19:52
beee написав:
в четверг продана 2к голая в варшавском за 65 к. и сразу куплена взамен. переуступка.
прикручивают 5к и на перепродажу. в месяц две продажи.
Т.е. в продаже квартир нет , а надо покупать через перекупа с накрученными +5куе?
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Wisznia2021
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Додано: Нед 26 бер, 2023 19:54
зашёл на лох посмотреть квартиры: новострой, без ремонта. квартир меньше, цены подросли за 3 месяца на 5-8 куе.
всего 10 страниц 1-к квартир 50...70 куе.
когда такое было?
писали же, что новое строить не будут
кстати, активность с домика, действительно, перекочевала в чаты телеги. поэтому создаётся впечатление абсолютного штиля
Востаннє редагувалось beee
в Нед 26 бер, 2023 20:18, всього редагувалось 3 разів.
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beee
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Додано: Нед 26 бер, 2023 19:58
Wisznia2021 написав:
beee написав:
в четверг продана 2к голая в варшавском за 65 к. и сразу куплена взамен. переуступка.
прикручивают 5к и на перепродажу. в месяц две продажи.
Т.е. в продаже квартир нет , а надо покупать через перекупа с накрученными +5куе?
без понятия. если кто-то спалит схему - поставлю лайк) как у столицы купить подешевле и продать подороже (если что, знакомые в столице имеются)
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beee
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Додано: Нед 26 бер, 2023 19:59
reus написав: remark написав:
ось ось і тоді все буде кратно ХХХ.
Гроші, пересічним, Ви будете надавати?
З якого дива я мушу їм давати гроші, я озвучив логіку продаванів, я нє растішка, сам би хотів натрапити на халявний варіант, але нажаль подібного нічого нема, мабуть люди порозумнішали і все ж чекають кращих часів.
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Додано: Нед 26 бер, 2023 20:21
beee написав:в четверг продана 2к голая в варшавском за 65 к. и сразу куплена взамен. переуступка.
прикручивают 5к и на перепродажу. в месяц две продажи.
Переуступка? А які перспективи здачі взагалі?
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Faceless
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