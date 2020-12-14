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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 бер, 2023 20:22
beee написав:
зашёл на лох посмотреть квартиры: новострой, без ремонта. квартир меньше, цены подросли за 3 месяца на 5-8 куе.
всего 10 страниц 1-к квартир 50...70 куе.
когда такое было?
писали же, что новое строить не будут
кстати, активность с домика, действительно, перекочевала в чаты телеги. поэтому создаётся впечатление абсолютного штиля
#днопройдено
#ктонепонял...
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