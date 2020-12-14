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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10853108541085510856
Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 20:22

  beee написав:зашёл на лох посмотреть квартиры: новострой, без ремонта. квартир меньше, цены подросли за 3 месяца на 5-8 куе.

всего 10 страниц 1-к квартир 50...70 куе.
когда такое было?
писали же, что новое строить не будут

кстати, активность с домика, действительно, перекочевала в чаты телеги. поэтому создаётся впечатление абсолютного штиля

#днопройдено
#ктонепонял...
airmax78
 
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