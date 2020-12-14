|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 бер, 2023 20:22
beee написав:
зашёл на лох посмотреть квартиры: новострой, без ремонта. квартир меньше, цены подросли за 3 месяца на 5-8 куе.
всего 10 страниц 1-к квартир 50...70 куе.
когда такое было?
писали же, что новое строить не будут
кстати, активность с домика, действительно, перекочевала в чаты телеги. поэтому создаётся впечатление абсолютного штиля
#днопройдено
#ктонепонял...
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 42111
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 957 раз.
- Подякували: 5165 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 26 бер, 2023 21:01
очередные показетели риелтор-юа
дата всего 1к
2023-03-20 6495 2124
2023-03-21 6533 2146
2023-03-22 6666 2182
2023-03-23 6638 2157
2023-03-24 6716 2222
2023-03-26 6462 2146
вобщем количество понемношку растет.
толи рынок оживляется, толи козырек-навес формируется.
-
boshetyn
-
-
- Повідомлень: 30
- З нами з: 23.06.16
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 26 бер, 2023 21:05
Faceless написав:
beee написав:в четверг продана 2к голая в варшавском за 65 к. и сразу куплена взамен. переуступка.
прикручивают 5к и на перепродажу. в месяц две продажи.
Переуступка? А які перспективи здачі взагалі?
влітку будуть права власності
-
beee
-
-
- Повідомлень: 515
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 26 бер, 2023 21:52
beee написав: Faceless написав:
beee написав:в четверг продана 2к голая в варшавском за 65 к. и сразу куплена взамен. переуступка.
прикручивают 5к и на перепродажу. в месяц две продажи.
Переуступка? А які перспективи здачі взагалі?
влітку будуть права власності
Які ми оптимісти
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 32813
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1376 раз.
- Подякували: 7703 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: gonchik74
і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1197
|5263635
|
|
|23607
|15939933
|
|
|3
|5401
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|