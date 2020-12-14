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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10853108541085510856
Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 20:22

  beee написав:зашёл на лох посмотреть квартиры: новострой, без ремонта. квартир меньше, цены подросли за 3 месяца на 5-8 куе.

всего 10 страниц 1-к квартир 50...70 куе.
когда такое было?
писали же, что новое строить не будут

кстати, активность с домика, действительно, перекочевала в чаты телеги. поэтому создаётся впечатление абсолютного штиля

#днопройдено
#ктонепонял...
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 21:01

очередные показетели риелтор-юа
дата всего 1к
2023-03-20 6495 2124
2023-03-21 6533 2146
2023-03-22 6666 2182
2023-03-23 6638 2157
2023-03-24 6716 2222
2023-03-26 6462 2146

вобщем количество понемношку растет.

толи рынок оживляется, толи козырек-навес формируется.
boshetyn
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 21:05

  Faceless написав:
beee написав:в четверг продана 2к голая в варшавском за 65 к. и сразу куплена взамен. переуступка.
прикручивают 5к и на перепродажу. в месяц две продажи.
Переуступка? А які перспективи здачі взагалі?

влітку будуть права власності
beee
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 21:52

  beee написав:
  Faceless написав:
beee написав:в четверг продана 2к голая в варшавском за 65 к. и сразу куплена взамен. переуступка.
прикручивают 5к и на перепродажу. в месяц две продажи.
Переуступка? А які перспективи здачі взагалі?

влітку будуть права власності

Які ми оптимісти
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 05:18

  beee написав:в четверг продана 2к голая в варшавском за 65 к. и сразу куплена взамен. переуступка.
прикручивают 5к и на перепродажу. в месяц две продажи.

Я чего то не понимаю, если на квартире можно накрутить 5ууе и продать 2 шт в месяц почему это не сделает сам продавец, зачем ему посредник?

Раньше рынок посредников держался на том, что на этапах котлована они выкупали всё ликвидное и у застройщика выбора квартир уже не было. Хочешь квартиру в данном жк - покупай через переуступку у посредника. Но и этот процесс был не быстрый, активная продажа переуступок начиналась уже на завершающих стадиях, то есть посредник пару много лет ждал пока дом достроят, чтобы переуступить.

Пока констатирую, что аренда трёшек обвалилась на уровень однушек. Что говорит о выезде семьями
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/aren ... RlJr2.html
vitaliian
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