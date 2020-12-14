Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:в четверг продана 2к голая в варшавском за 65 к. и сразу куплена взамен. переуступка. прикручивают 5к и на перепродажу. в месяц две продажи.
Я чего то не понимаю, если на квартире можно накрутить 5ууе и продать 2 шт в месяц почему это не сделает сам продавец, зачем ему посредник?
Раньше рынок посредников держался на том, что на этапах котлована они выкупали всё ликвидное и у застройщика выбора квартир уже не было. Хочешь квартиру в данном жк - покупай через переуступку у посредника. Но и этот процесс был не быстрый, активная продажа переуступок начиналась уже на завершающих стадиях, то есть посредник пару много лет ждал пока дом достроят, чтобы переуступить. Переуступка проходила по цене рынка и накрутить ещё 5куе, став вторым посредником, не вышло бы.
Пока констатирую, что аренда трёшек обвалилась на уровень однушек. Что говорит о выезде семьями, одиноким мужика трёшка не нужна.
beee написав:в четверг продана 2к голая в варшавском за 65 к. и сразу куплена взамен. переуступка. прикручивают 5к и на перепродажу. в месяц две продажи.
Я чего то не понимаю, если на квартире можно накрутить 5ууе и продать 2 шт в месяц почему это не сделает сам продавец, зачем ему посредник?
Раньше рынок посредников держался на том, что на этапах котлована они выкупали всё ликвидное и у застройщика выбора квартир уже не было. Хочешь квартиру в данном жк - покупай через переуступку у посредника. Но и этот процесс был не быстрый, активная продажа переуступок начиналась уже на завершающих стадиях, то есть посредник пару много лет ждал пока дом достроят, чтобы переуступить. Переуступка проходила по цене рынка и накрутить ещё 5куе, став вторым посредником, не вышло бы.
Bolt написав:Во Львове повезло в прошлом году трёшку за 13,5 сдать . Как раз хайп на аренде начала войны схлынул, цены подупали. Счас вряд-ли так удалось бы
ещё не понимаю какого икса сидеть во Львове и платить за трёшку 10-15к если в Киеве трёшки па 8.
Типа Львов сильно безопаснее, кроме массового психоза, у меня объяснений нет. Люди во что то верят своё, в какие то мифы. Второй поход на Киев.
Линия фронта уже устаканилась, и в ближайший год- два она вряд ли сильно изменится. Может Энергодар и Мелитополь в 2023 отвоюем. Или русня оставит их добровольно, потому что ресурсов столько территорий удерживать особо нет. Разграбят и вернут.