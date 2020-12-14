Додано: Пон 27 бер, 2023 05:18

beee написав: в четверг продана 2к голая в варшавском за 65 к. и сразу куплена взамен. переуступка.

прикручивают 5к и на перепродажу. в месяц две продажи. в четверг продана 2к голая в варшавском за 65 к. и сразу куплена взамен. переуступка.прикручивают 5к и на перепродажу. в месяц две продажи.

Я чего то не понимаю, если на квартире можно накрутить 5ууе и продать 2 шт в месяц почему это не сделает сам продавец, зачем ему посредник?Раньше рынок посредников держался на том, что на этапах котлована они выкупали всё ликвидное и у застройщика выбора квартир уже не было. Хочешь квартиру в данном жк - покупай через переуступку у посредника. Но и этот процесс был не быстрый, активная продажа переуступок начиналась уже на завершающих стадиях, то есть посредник пару много лет ждал пока дом достроят, чтобы переуступить. Переуступка проходила по цене рынка и накрутить ещё 5куе, став вторым посредником, не вышло бы.Пока констатирую, что аренда трёшек обвалилась на уровень однушек. Что говорит о выезде семьями, одиноким мужика трёшка не нужна.