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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10854108551085610857>
Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 20:22

  beee написав:зашёл на лох посмотреть квартиры: новострой, без ремонта. квартир меньше, цены подросли за 3 месяца на 5-8 куе.

всего 10 страниц 1-к квартир 50...70 куе.
когда такое было?
писали же, что новое строить не будут

кстати, активность с домика, действительно, перекочевала в чаты телеги. поэтому создаётся впечатление абсолютного штиля

#днопройдено
#ктонепонял...
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 21:01

очередные показетели риелтор-юа
дата всего 1к
2023-03-20 6495 2124
2023-03-21 6533 2146
2023-03-22 6666 2182
2023-03-23 6638 2157
2023-03-24 6716 2222
2023-03-26 6462 2146

вобщем количество понемношку растет.

толи рынок оживляется, толи козырек-навес формируется.
boshetyn
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 21:05

  Faceless написав:
beee написав:в четверг продана 2к голая в варшавском за 65 к. и сразу куплена взамен. переуступка.
прикручивают 5к и на перепродажу. в месяц две продажи.
Переуступка? А які перспективи здачі взагалі?

влітку будуть права власності
beee
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Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 21:52

  beee написав:
  Faceless написав:
beee написав:в четверг продана 2к голая в варшавском за 65 к. и сразу куплена взамен. переуступка.
прикручивают 5к и на перепродажу. в месяц две продажи.
Переуступка? А які перспективи здачі взагалі?

влітку будуть права власності

Які ми оптимісти
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 05:18

  beee написав:в четверг продана 2к голая в варшавском за 65 к. и сразу куплена взамен. переуступка.
прикручивают 5к и на перепродажу. в месяц две продажи.

Я чего то не понимаю, если на квартире можно накрутить 5ууе и продать 2 шт в месяц почему это не сделает сам продавец, зачем ему посредник?

Раньше рынок посредников держался на том, что на этапах котлована они выкупали всё ликвидное и у застройщика выбора квартир уже не было. Хочешь квартиру в данном жк - покупай через переуступку у посредника. Но и этот процесс был не быстрый, активная продажа переуступок начиналась уже на завершающих стадиях, то есть посредник пару много лет ждал пока дом достроят, чтобы переуступить. Переуступка проходила по цене рынка и накрутить ещё 5куе, став вторым посредником, не вышло бы.

Пока констатирую, что аренда трёшек обвалилась на уровень однушек. Что говорит о выезде семьями, одиноким мужика трёшка не нужна.

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/aren ... RlJr2.html
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 27 бер, 2023 08:19, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 06:34

  Хомякоид написав:
  vitaliian написав:
  beee написав:в четверг продана 2к голая в варшавском за 65 к. и сразу куплена взамен. переуступка.
прикручивают 5к и на перепродажу. в месяц две продажи.

Я чего то не понимаю, если на квартире можно накрутить 5ууе и продать 2 шт в месяц почему это не сделает сам продавец, зачем ему посредник?

Раньше рынок посредников держался на том, что на этапах котлована они выкупали всё ликвидное и у застройщика выбора квартир уже не было. Хочешь квартиру в данном жк - покупай через переуступку у посредника. Но и этот процесс был не быстрый, активная продажа переуступок начиналась уже на завершающих стадиях, то есть посредник пару много лет ждал пока дом достроят, чтобы переуступить. Переуступка проходила по цене рынка и накрутить ещё 5куе, став вторым посредником, не вышло бы.

Пока констатирую, что аренда трёшек обвалилась на уровень однушек. Что говорит о выезде семьями
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/aren ... RlJr2.html



Может комуналь конская и люди уже не тянут.
Вообще тревожній звоночек для недвиги.

Во Львове повезло в прошлом году трёшку за 13,5 сдать . Как раз хайп на аренде начала войны схлынул, цены подупали. Счас вряд-ли так удалось бы.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 08:22

  Bolt написав:Во Львове повезло в прошлом году трёшку за 13,5 сдать . Как раз хайп на аренде начала войны схлынул, цены подупали. Счас вряд-ли так удалось бы
ещё не понимаю какого икса сидеть во Львове и платить за трёшку 10-15к если в Киеве трёшки па 8.

Типа Львов сильно безопаснее, кроме массового психоза, у меня объяснений нет. Люди во что то верят своё, в какие то мифы. Второй поход на Киев.

Линия фронта уже устаканилась, и в ближайший год- два она вряд ли сильно изменится. Может Энергодар и Мелитополь в 2023 отвоюем. Или русня оставит их добровольно, потому что ресурсов столько территорий удерживать особо нет. Разграбят и вернут.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 08:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliian написав:
  Bolt написав:Во Львове повезло в прошлом году трёшку за 13,5 сдать . Как раз хайп на аренде начала войны схлынул, цены подупали. Счас вряд-ли так удалось бы
ещё не понимаю какого икса сидеть во Львове и платить за трёшку 10-15к если в Киеве трёшки па 8.

Варто ще розуміти, що саме порівнюється. У одних є якісь трьошки в Києві по 8,у нас в окрузі дешевше 12 однушок немає.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 09:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliian написав:
  beee написав:в четверг продана 2к голая в варшавском за 65 к. и сразу куплена взамен. переуступка.
прикручивают 5к и на перепродажу. в месяц две продажи.

Я чего то не понимаю, если на квартире можно накрутить 5ууе и продать 2 шт в месяц почему это не сделает сам продавец, зачем ему посредник?

Раньше рынок посредников держался на том, что на этапах котлована они выкупали всё ликвидное и у застройщика выбора квартир уже не было. Хочешь квартиру в данном жк - покупай через переуступку у посредника. Но и этот процесс был не быстрый, активная продажа переуступок начиналась уже на завершающих стадиях, то есть посредник пару много лет ждал пока дом достроят, чтобы переуступить. Переуступка проходила по цене рынка и накрутить ещё 5куе, став вторым посредником, не вышло бы.

Пока констатирую, что аренда трёшек обвалилась на уровень однушек. Что говорит о выезде семьями, одиноким мужика трёшка не нужна.

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/aren ... RlJr2.html
В севен, славутич большой спрос на аренду 3к и 2к в аренду

Видимо место имеет значение
beee
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 09:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

какие цены сейчас в севене на 1к -2к -3 к?
Олежан
 
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