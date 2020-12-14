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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 27 бер, 2023 09:58
beee написав:
В севен, славутич большой спрос на аренду 3к и 2к в аренду
Видимо место имеет значение
Для меня популярность Осокорков имеет иррацианальную природу. Тем более сейчас, когда ее невозможно оправдать даже удобством трансфера до Борисполя. Но, главное чтобы людям нравилось.
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Додано: Пон 27 бер, 2023 10:18
vitaliian написав:
Пока констатирую, что аренда трёшек обвалилась на уровень однушек.
Невже відміняється дорожай????
Терміново повідом панів Бєєє та Аеромакса!
Вони не в курсі.
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