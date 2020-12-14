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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 27 бер, 2023 09:58
beee написав:
В севен, славутич большой спрос на аренду 3к и 2к в аренду
Видимо место имеет значение
Для меня популярность Осокорков имеет иррацианальную природу. Тем более сейчас, когда ее невозможно оправдать даже удобством трансфера до Борисполя. Но, главное чтобы людям нравилось.
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Додано: Пон 27 бер, 2023 10:41
vitaliian написав: Bolt написав:
Во Львове повезло в прошлом году трёшку за 13,5 сдать . Как раз хайп на аренде начала войны схлынул, цены подупали. Счас вряд-ли так удалось бы
ещё не понимаю какого икса сидеть во Львове и платить за трёшку 10-15к если в Киеве трёшки па 8.
Типа Львов сильно безопаснее, кроме массового психоза, у меня объяснений нет. Люди во что то верят своё, в какие то мифы. Второй поход на Киев.
Линия фронта уже устаканилась, и в ближайший год- два она вряд ли сильно изменится. Может Энергодар и Мелитополь в 2023 отвоюем. Или русня оставит их добровольно, потому что ресурсов столько территорий удерживать особо нет. Разграбят и вернут.
Судя по номерам, куевляне уже рассосались, довольно много харковчан ещё.
Пы. Сы. Сегодня понедельник, доскакал до центра Львова из своего села 16 км за 25 мин в утренний час пик, обычно это занимает 40 скорее даже 50мин.А все потому, что начались школьные каникулы. Не я подозревал, что у нас процентов 30 авто занимаются перемещением детей на учёбу, но чтобы настолько...
Это в контексте, что нету во Львове никакой економики, так купи-продай и немного ИТшников, которые тоже потихоньку рассасываются.
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Додано: Пон 27 бер, 2023 11:25
vitaliian написав: cherchiltank написав:
? Я не впевнений що військові допоможуть забудовникам - скоріше впаде вторинка з ремонтом
она и так упадет, жить в клоповниках желающих все меньше, а ремонт хруща себя не окупит при дальнейшей продаже.
Знову віртуальна боротьба з київськими "хрущами", "сталінками", "брежнєвками" і "царськими" будинками?
"Первинка", яка стала "вторинкою" - також впаде.
Вже падає в ціні.
Коефіцієнт кореляції цін "первинки" і "вторинки" - орієнтовно 0,9.
Тому не чекайте, що "первинка" буде дорожчати (з якого hera?), а "вторинка" - дешевшати.
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Додано: Пон 27 бер, 2023 12:00
Frant почём сдается самая дешёвая квартира в тетрисе? Когда упадет хотя бы до 8
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