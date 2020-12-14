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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10855108561085710858>
Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 09:58

  beee написав:В севен, славутич большой спрос на аренду 3к и 2к в аренду

Видимо место имеет значение

Для меня популярность Осокорков имеет иррацианальную природу. Тем более сейчас, когда ее невозможно оправдать даже удобством трансфера до Борисполя. Но, главное чтобы людям нравилось.
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 10:41

  vitaliian написав:
  Bolt написав:Во Львове повезло в прошлом году трёшку за 13,5 сдать . Как раз хайп на аренде начала войны схлынул, цены подупали. Счас вряд-ли так удалось бы
ещё не понимаю какого икса сидеть во Львове и платить за трёшку 10-15к если в Киеве трёшки па 8.

Типа Львов сильно безопаснее, кроме массового психоза, у меня объяснений нет. Люди во что то верят своё, в какие то мифы. Второй поход на Киев.

Линия фронта уже устаканилась, и в ближайший год- два она вряд ли сильно изменится. Может Энергодар и Мелитополь в 2023 отвоюем. Или русня оставит их добровольно, потому что ресурсов столько территорий удерживать особо нет. Разграбят и вернут.

Судя по номерам, куевляне уже рассосались, довольно много харковчан ещё.
Пы. Сы. Сегодня понедельник, доскакал до центра Львова из своего села 16 км за 25 мин в утренний час пик, обычно это занимает 40 скорее даже 50мин.А все потому, что начались школьные каникулы. Не я подозревал, что у нас процентов 30 авто занимаются перемещением детей на учёбу, но чтобы настолько...
Это в контексте, что нету во Львове никакой економики, так купи-продай и немного ИТшников, которые тоже потихоньку рассасываются.
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 11:25

  vitaliian написав:
  cherchiltank написав:? Я не впевнений що військові допоможуть забудовникам - скоріше впаде вторинка з ремонтом
она и так упадет, жить в клоповниках желающих все меньше, а ремонт хруща себя не окупит при дальнейшей продаже.
Знову віртуальна боротьба з київськими "хрущами", "сталінками", "брежнєвками" і "царськими" будинками? :mrgreen:

"Первинка", яка стала "вторинкою" - також впаде.
Вже падає в ціні.

Коефіцієнт кореляції цін "первинки" і "вторинки" - орієнтовно 0,9.
Тому не чекайте, що "первинка" буде дорожчати (з якого hera?), а "вторинка" - дешевшати. :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 12:00

Frant почём сдается самая дешёвая квартира в тетрисе? Когда упадет хотя бы до 8
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 12:16

  Frant написав:
  vitaliian написав:Frant почём сдается самая дешёвая квартира в тетрисе? Когда упадет хотя бы до 8

Стільки ненависті до "вторинки".
Ти хоч одну "хрущовку" - розвалив/ла своїм язиком?
Або хоча би електросамокатом, з розбігу?
Спробуй!
Можливо, вдастся? :mrgreen:

Я к ухоженной вторичке хорошо отношусь, где не обрисованы и не описяны парадные, ухоженная придомовая территория, не паркуются на газонах, не буянят соседи алкаши, бабушки не занимаются квартирным разведением собачек и кошек. Много вы знаете таких домов? У меня приятель живёт на Костельной, 80м2 4 метра потолки, офигенный дом и квартира в классическом стиле, где семье не тесно. С парковкой проблемно, как и везде в центре. Но и континент там другой. Он говорил какие знаменитости рядом живут, не буду перечислять чтобы не нарушать чью то приватность.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 12:24

  vitaliian написав:Frant почём сдается самая дешёвая квартира в тетрисе? Когда упадет хотя бы до 8

1000 долл. США. Это входной билет в красивую жизнь. Да, неприлично дешево. Но, война - ничего не поделаешь.
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 12:32

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:Frant почём сдается самая дешёвая квартира в тетрисе? Когда упадет хотя бы до 8

1000 долл. США. Это входной билет в красивую жизнь. Да, неприлично дешево. Но, война - ничего не поделаешь.

1000 это с вашими услугами?, на лохе па 800
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kvar ... Pe1gy.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 12:54

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:
  vitaliian написав:Frant почём сдается самая дешёвая квартира в тетрисе? Когда упадет хотя бы до 8

1000 долл. США. Это входной билет в красивую жизнь. Да, неприлично дешево. Но, война - ничего не поделаешь.

1000 это с вашими услугами?, на лохе па 800
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kvar ... Pe1gy.html

Я что-то не узнаю вид из окна. Не уверен что это Тетрис. Надо звонить.
Вот шикарная квартира просто на шару: https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/aren ... R9J1O.html
Ням-ням
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 13:07

airmax78 за 800 уже выбор о-го-го
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/aren ... Rnvrm.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 13:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Не, похоже что все-таки Тетрис. 800... За месяц проживания в раю. Я бы снял просто чтобы было. Уединялся бы там на выходных от семьи - поработать.
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