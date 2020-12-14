Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Bolt написав:Во Львове повезло в прошлом году трёшку за 13,5 сдать . Как раз хайп на аренде начала войны схлынул, цены подупали. Счас вряд-ли так удалось бы
ещё не понимаю какого икса сидеть во Львове и платить за трёшку 10-15к если в Киеве трёшки па 8.
Типа Львов сильно безопаснее, кроме массового психоза, у меня объяснений нет. Люди во что то верят своё, в какие то мифы. Второй поход на Киев.
Линия фронта уже устаканилась, и в ближайший год- два она вряд ли сильно изменится. Может Энергодар и Мелитополь в 2023 отвоюем. Или русня оставит их добровольно, потому что ресурсов столько территорий удерживать особо нет. Разграбят и вернут.
Судя по номерам, куевляне уже рассосались, довольно много харковчан ещё. Пы. Сы. Сегодня понедельник, доскакал до центра Львова из своего села 16 км за 25 мин в утренний час пик, обычно это занимает 40 скорее даже 50мин.А все потому, что начались школьные каникулы. Не я подозревал, что у нас процентов 30 авто занимаются перемещением детей на учёбу, но чтобы настолько... Это в контексте, что нету во Львове никакой економики, так купи-продай и немного ИТшников, которые тоже потихоньку рассасываются.
vitaliian написав:Frant почём сдается самая дешёвая квартира в тетрисе? Когда упадет хотя бы до 8
Стільки ненависті до "вторинки". Ти хоч одну "хрущовку" - розвалив/ла своїм язиком? Або хоча би електросамокатом, з розбігу? Спробуй! Можливо, вдастся?
Я к ухоженной вторичке хорошо отношусь, где не обрисованы и не описяны парадные, ухоженная придомовая территория, не паркуются на газонах, не буянят соседи алкаши, бабушки не занимаются квартирным разведением собачек и кошек. Много вы знаете таких домов? У меня приятель живёт на Костельной, 80м2 4 метра потолки, офигенный дом и квартира в классическом стиле, где семье не тесно. С парковкой проблемно, как и везде в центре. Но и континент там другой. Он говорил какие знаменитости рядом живут, не буду перечислять чтобы не нарушать чью то приватность.