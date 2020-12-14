Додано: Пон 27 бер, 2023 12:16

Frant написав: vitaliian написав: Frant почём сдается самая дешёвая квартира в тетрисе? Когда упадет хотя бы до 8 почём сдается самая дешёвая квартира в тетрисе? Когда упадет хотя бы до 8

Стільки ненависті до "вторинки".

Ти хоч одну "хрущовку" - розвалив/ла своїм язиком?

Або хоча би електросамокатом, з розбігу?

Спробуй!

Можливо, вдастся? Стільки ненависті до "вторинки".Ти хоч одну "хрущовку" - розвалив/ла своїм язиком?Або хоча би електросамокатом, з розбігу?Спробуй!Можливо, вдастся?

Я к ухоженной вторичке хорошо отношусь, где не обрисованы и не описяны парадные, ухоженная придомовая территория, не паркуются на газонах, не буянят соседи алкаши, бабушки не занимаются квартирным разведением собачек и кошек. Много вы знаете таких домов? У меня приятель живёт на Костельной, 80м2 4 метра потолки, офигенный дом и квартира в классическом стиле, где семье не тесно. С парковкой проблемно, как и везде в центре. Но и континент там другой. Он говорил какие знаменитости рядом живут, не буду перечислять чтобы не нарушать чью то приватность.