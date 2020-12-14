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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 27 бер, 2023 13:14
Этот дедушатник посреди общаг - в топку.
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airmax78
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Додано: Пон 27 бер, 2023 13:32
airmax78 написав:
Не, похоже что все-таки Тетрис. 800... За месяц проживания в раю. Я бы снял просто чтобы было. Уединялся бы там на выходных от семьи - поработать.
сразу видно что человек богатый, а вы все тут нищеброды
если что это сарказм
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Феодал
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