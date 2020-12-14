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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10855108561085710858
Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 13:14

  vitaliian написав:airmax78 за 800 уже выбор о-го-го
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/aren ... Rnvrm.html

Этот дедушатник посреди общаг - в топку.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 13:32

  airmax78 написав:Не, похоже что все-таки Тетрис. 800... За месяц проживания в раю. Я бы снял просто чтобы было. Уединялся бы там на выходных от семьи - поработать.

сразу видно что человек богатый, а вы все тут нищеброды

если что это сарказм
Феодал
 
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