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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10856108571085810859>
Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 13:14

  vitaliian написав:airmax78 за 800 уже выбор о-го-го
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/aren ... Rnvrm.html

Этот дедушатник посреди общаг - в топку.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 13:32

  airmax78 написав:Не, похоже что все-таки Тетрис. 800... За месяц проживания в раю. Я бы снял просто чтобы было. Уединялся бы там на выходных от семьи - поработать.

сразу видно что человек богатый, а вы все тут нищеброды

если что это сарказм
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 13:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:Не, похоже что все-таки Тетрис. 800... За месяц проживания в раю. Я бы снял просто чтобы было. Уединялся бы там на выходных от семьи - поработать.
А в 2007-08 за 800 баксів був би бабушатник на Трої чи Борщазі
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 13:36

  airmax78 написав:Не, похоже что все-таки Тетрис. 800... За месяц проживания в раю. Я бы снял просто чтобы было. Уединялся бы там на выходных от семьи - поработать.

Вже оренда тіпа люкс хат почала летіти вниз, 800 до торга, нормальна ціна такої квітки до продажу це максимум 100 к.у.о.
Ваша квітка більше навіть не в 2 рази, враховуючи той факт, що в більших кубатурах ціна продажу за метр менше ніж одиничках, то максимум квітка зараз тягне на 170 кіло грошей до торга.
Це реальність, виходить старт до торга мінус 50% від умовної собівартості.
Але проблеми в економіці тільки починаються, якщо взяти аналогію початка війни в 2014-му, то ми зараз знаходимось приблизно в літі 2014-го, курс став 12 після 8.
Тобто курс девальвував на 33%, точно так як зараз(38 до 27), але далі буде гірше, а ціни вже швидко реагують на обстановку, але накладається новий суттєвий і доволі не вивчений фактор у вигляді демографічної кризи, вона більш серйозна зараз ніж була в 2014-м.
Ми на порозі дуже темної сторони в економіці, тому я радий що ще зараз ми гуляємо, далі однозначно буде гірше...як там кажуть казкарі, поточне дно пройдено, спускаємось ще на пару сходів вниз....
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 13:38

  Faceless написав:
  Faceless написав:
beee написав:в четверг продана 2к голая в варшавском за 65 к. и сразу куплена взамен. переуступка.
прикручивают 5к и на перепродажу. в месяц две продажи.Переуступка? А які перспективи здачі взагалі?

влітку будуть права власності

Які ми оптимісти

я попугая в ц.офисе знаю (кто был, знает). он болтун ещё тот
beee
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 13:38

  Faceless написав:
airmax78 написав:Не, похоже что все-таки Тетрис. 800... За месяц проживания в раю. Я бы снял просто чтобы было. Уединялся бы там на выходных от семьи - поработать.
А в 2007-08 за 800 баксів був би бабушатник на Трої чи Борщазі

А в 99-му це рік нормальної зарплати, часи змінюються. І щось мені підказує, що зараз ми дуже не погано ще живемо, далі буде гірше.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 13:42

  airmax78 написав:
  beee написав:В севен, славутич большой спрос на аренду 3к и 2к в аренду

Видимо место имеет значение

Для меня популярность Осокорков имеет иррацианальную природу. Тем более сейчас, когда ее невозможно оправдать даже удобством трансфера до Борисполя. Но, главное чтобы людям нравилось.

есть две загадки вселенной: гравитация чёрной дырки и осокорки))
beee
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 13:44

  somilitark написав:
  airmax78 написав:Не, похоже что все-таки Тетрис. 800... За месяц проживания в раю. Я бы снял просто чтобы было. Уединялся бы там на выходных от семьи - поработать.

Вже оренда тіпа люкс хат почала летіти вниз, 800 до торга, нормальна ціна такої квітки до продажу це максимум 100 к.у.о.
Ваша квітка більше навіть не в 2 рази, враховуючи той факт, що в більших кубатурах ціна продажу за метр менше ніж одиничках, то максимум квітка зараз тягне на 170 кіло грошей до торга.
Це реальність, виходить старт до торга мінус 50% від умовної собівартості.
Але проблеми в економіці тільки починаються, якщо взяти аналогію початка війни в 2014-му, то ми зараз знаходимось приблизно в літі 2014-го, курс став 12 після 8.
Тобто курс девальвував на 33%, точно так як зараз(38 до 27), але далі буде гірше, а ціни вже швидко реагують на обстановку, але накладається новий суттєвий і доволі не вивчений фактор у вигляді демографічної кризи, вона більш серйозна зараз ніж була в 2014-м.
Ми на порозі дуже темної сторони в економіці, тому я радий що ще зараз ми гуляємо, далі однозначно буде гірше...як там кажуть казкарі, поточне дно пройдено, спускаємось ще на пару сходів вниз....


second that.

PS не думав я, що я колись Сомілітарку плюсики ставити буду. А ось воно як бува ...
adeges
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 13:55

  Феодал написав:
  airmax78 написав:Не, похоже что все-таки Тетрис. 800... За месяц проживания в раю. Я бы снял просто чтобы было. Уединялся бы там на выходных от семьи - поработать.

сразу видно что человек богатый, а вы все тут нищеброды

если что это сарказм


Ну,почему сразу сарказм?! Обычный человек с обычной по сегодняшним меркам зарплатой в 12-16 тыс.грн. не снимет,для уединений,ибо доплачивать нечем. И для поработать не получится,ибо эта работа в сильный минус. В минус ничего не бывает,или бывает,но не долго.
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 13:57

  adeges написав:second that.

PS не думав я, що я колись Сомілітарку плюсики ставити буду. А ось воно як бува ...

І я поставив. Для прикола.
airmax78
 
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