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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 27 бер, 2023 14:00
Феодал написав: airmax78 написав:
Не, похоже что все-таки Тетрис. 800... За месяц проживания в раю. Я бы снял просто чтобы было. Уединялся бы там на выходных от семьи - поработать.
сразу видно что человек богатый, а вы все тут нищеброды
если что это сарказм
Сарказм на сарказм. Но повод задуматься есть. Не думаю, что такие ставки аренды там долго продержатся, так что если хотелось вкусить красивой жизни не чехлясь на пол-ляма - то это хорошая возможность.
А если, как прогнозирует Сомилитарк, дальше все будет только хуже - то можно будет и купить эту квартиру за 1/5 ее сегодняшней цены. Чтобы уже и с лица Реуса сошла улыбка.
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Додано: Пон 27 бер, 2023 14:16
airmax78 ,
Побував біля 044.
Не дуже вразило. До метро 15 хвилин (не далеко, але і не поряд). .
А трамвай під вікнами це взагалі зло.
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Додано: Пон 27 бер, 2023 14:35
1973cc11 написав: Феодал написав: airmax78 написав:
Не, похоже что все-таки Тетрис. 800... За месяц проживания в раю. Я бы снял просто чтобы было. Уединялся бы там на выходных от семьи - поработать.
сразу видно что человек богатый, а вы все тут нищеброды
если что это сарказм
Ну,почему сразу сарказм?! Обычный человек с обычной по сегодняшним меркам зарплатой в 12-16 тыс.грн. не снимет,для уединений,ибо доплачивать нечем. И для поработать не получится,ибо эта работа в сильный минус. В минус ничего не бывает,или бывает,но не долго.
Процессы идут другие. Больше всего упали аэродромы. Видел трёшка возле м. Минской (5 минут) в жилом состоянии за 8к. Лень искать сдали ее или нет. Это не зубожиння, зарплата любого среднего специалиста выше 8к даже на периферии. это именно демография.
Ключевой вопрос для рынка недвижимости не когда закончится война, а когда все выехавшие заграницу вернутся обратно. Думаю это именно заграничные беженцы обвалили рынок, Киев не чуть не опаснее Винницы или Львова, чтобы туда убегать и арендовать там квартиры за те же деньги или дороже.
Конечно эти выброшенные никому не нужные квартиры займут новые понаехи, чем арендовать квартиру в какой-то жопе, лучше жить в Киеве возле метро. Может через год или пару лет. Цена сделает своё дело.
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Додано: Пон 27 бер, 2023 14:48
airmax78 написав:
Я что-то не узнаю вид из окна. Не уверен что это Тетрис.
Выглядит таки как Тетрис (1я часть).
Думаю что для 1К цена аренды по теперешним меркам реальная.
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Додано: Пон 27 бер, 2023 14:52
somilitark написав: Faceless написав:
airmax78 написав:Не, похоже что все-таки Тетрис. 800... За месяц проживания в раю. Я бы снял просто чтобы было. Уединялся бы там на выходных от семьи - поработать.
А в 2007-08 за 800 баксів був би бабушатник на Трої чи Борщазі
А в 99-му це рік нормальної зарплати, часи змінюються. І щось мені підказує, що зараз ми дуже не погано ще живемо, далі буде гірше.
Після кризи 98-го рік нормальної ЗП?! 🤦♂️Якраз в січні отримав диплом, і батя влаштував на державну роьрту(бо тоді взагалі жопа з тим була). Отримував аж 88 грн(В Місяць), що на той час було 22$.Десь тоді почав возити сигарети до Польщі, і за шість - сім поїздок в місяць вдавалось заробити соточку гидких зелених папірців.
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