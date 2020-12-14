Додано: Пон 27 бер, 2023 14:35

1973cc11 написав: Феодал написав: airmax78 написав: Не, похоже что все-таки Тетрис. 800... За месяц проживания в раю. Я бы снял просто чтобы было. Уединялся бы там на выходных от семьи - поработать. Не, похоже что все-таки Тетрис. 800... За месяц проживания в раю. Я бы снял просто чтобы было. Уединялся бы там на выходных от семьи - поработать.

сразу видно что человек богатый, а вы все тут нищеброды



если что это сарказм сразу видно что человек богатый, а вы все тут нищебродыесли что это сарказм



Ну,почему сразу сарказм?! Обычный человек с обычной по сегодняшним меркам зарплатой в 12-16 тыс.грн. не снимет,для уединений,ибо доплачивать нечем. И для поработать не получится,ибо эта работа в сильный минус. В минус ничего не бывает,или бывает,но не долго. Ну,почему сразу сарказм?! Обычный человек с обычной по сегодняшним меркам зарплатой в 12-16 тыс.грн. не снимет,для уединений,ибо доплачивать нечем. И для поработать не получится,ибо эта работа в сильный минус. В минус ничего не бывает,или бывает,но не долго.

Процессы идут другие. Больше всего упали аэродромы. Видел трёшка возле м. Минской (5 минут) в жилом состоянии за 8к. Лень искать сдали ее или нет. Это не зубожиння, зарплата любого среднего специалиста выше 8к даже на периферии. это именно демография.Ключевой вопрос для рынка недвижимости не когда закончится война, а когда все выехавшие заграницу вернутся обратно. Думаю это именно заграничные беженцы обвалили рынок, Киев не чуть не опаснее Винницы или Львова, чтобы туда убегать и арендовать там квартиры за те же деньги или дороже.Конечно эти выброшенные никому не нужные квартиры займут новые понаехи, чем арендовать квартиру в какой-то жопе, лучше жить в Киеве возле метро. Может через год или пару лет. Цена сделает своё дело.