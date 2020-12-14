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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 27 бер, 2023 16:07
Схоже, що ПрАТ "ХК"Київміськбуд" - ФСЬО. Залишив по собі чималий спадок недобудованих ЖК. Серед них:
- ЖК «Абрикосовий» будівельна адреса: на перехресті вул. Абрикосова та вул. Жулинської – 720 квартир;
- ЖК «Курнатовського» будівельна адреса: вул. Курнатовського, 20 – 996 квартир;
- ЖК «Мілос» будівельна адреса: пер. Милославська – 1 393 квартири;
- ЖК «Mirax» будівельна адреса: вул. Глибочицька, 43 – 1 258 квартир;
- ЖК «Урлівський - 1» будівельна адреса: вул. Причальна 11 – 1 908 квартир;
- ЖК «Урлівський - 2» будівельна адреса: вул. Клеманська, 7 – 998 квартир;
- ЖК «Отрада» будівельна адреса: вул. Відрадна, 93/2 - 1 345 квартир;
- ЖК «Медовий-2» будівельна адреса: вул. П. Радченка, 27 – 1 045 квартир;
- ЖК «Чарівне місто» будівельна адреса: вул. Бориспільська метро Червоний хутір – 1 508 квартир;
- ЖК «Радужний» будівельна адреса: вул. Миколи Кибальчича, 2 – 670 квартир;
- ЖК «Star City» будівельна адреса: вул.Каунанська, 27 - 3 329 квартир.
Загальна кількість квартир в зазначених вище ЖК – 15 170 квартир.
Пропозиція на ринку новобуду значно зменшується.
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Додано: Пон 27 бер, 2023 16:30
vitaliian написав:
Ключевой вопрос для рынка недвижимости не когда закончится война, а когда все выехавшие заграницу вернутся обратно
Баранеускас, вони ніколи не повернуться назад в повному обсязі!
Якщо третина приїде - так і слава богу!
Їм тут нічого робити, просто напросто.
З українськими зарплатами.
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Додано: Пон 27 бер, 2023 17:25
vitaliian написав:
Ключевой вопрос для рынка недвижимости не когда закончится война, а когда все выехавшие заграницу вернутся обратно. Думаю это именно заграничные беженцы обвалили рынок, Киев не чуть не опаснее Винницы или Львова, чтобы туда убегать и арендовать там квартиры за те же деньги или дороже.
Конечно эти выброшенные никому не нужные квартиры займут новые понаехи, чем арендовать квартиру в какой-то жопе, лучше жить в Киеве возле метро. Может через год или пару лет. Цена сделает своё дело.
Я думаю, что следующую приличную волну возвращенцев стоит ожидать летом. Многие дают возможность доучиться своим чадам год по программам принимающей страны и потом сразу сюда. Но повлияет ли это существенно на РН, хз, все же предполагаю, что будут возвращаться к мужьям (если еще есть к кому возвращаться, конечно), то есть в какое-то жилье.
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Додано: Пон 27 бер, 2023 17:39
Певна хвиля буде вже з квітня, бо деякі компанії спонукали співробітників виїхати на зиму, особливо коли почалися блекаути, і доплачували за то, а тепер все - акція закінчилася
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_Klim
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