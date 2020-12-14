Додано: Пон 27 бер, 2023 21:01

Natt написав: vitaliian написав: Ключевой вопрос для рынка недвижимости не когда закончится война, а когда все выехавшие заграницу вернутся обратно. Думаю это именно заграничные беженцы обвалили рынок, Киев не чуть не опаснее Винницы или Львова, чтобы туда убегать и арендовать там квартиры за те же деньги или дороже.



Конечно эти выброшенные никому не нужные квартиры займут новые понаехи, чем арендовать квартиру в какой-то жопе, лучше жить в Киеве возле метро. Может через год или пару лет. Цена сделает своё дело. Ключевой вопрос для рынка недвижимости не когда закончится война, а когда все выехавшие заграницу вернутся обратно. Думаю это именно заграничные беженцы обвалили рынок, Киев не чуть не опаснее Винницы или Львова, чтобы туда убегать и арендовать там квартиры за те же деньги или дороже.Конечно эти выброшенные никому не нужные квартиры займут новые понаехи, чем арендовать квартиру в какой-то жопе, лучше жить в Киеве возле метро. Может через год или пару лет. Цена сделает своё дело.

Я думаю, что следующую приличную волну возвращенцев стоит ожидать летом. Многие дают возможность доучиться своим чадам год по программам принимающей страны и потом сразу сюда. Но повлияет ли это существенно на РН, хз, все же предполагаю, что будут возвращаться к мужьям (если еще есть к кому возвращаться, конечно), то есть в какое-то жилье. Я думаю, что следующую приличную волну возвращенцев стоит ожидать летом. Многие дают возможность доучиться своим чадам год по программам принимающей страны и потом сразу сюда. Но повлияет ли это существенно на РН, хз, все же предполагаю, что будут возвращаться к мужьям (если еще есть к кому возвращаться, конечно), то есть в какое-то жилье.

Не знаю, пока по Германии таких предпосылок не вижу.Начинаются родительские собрания с планами на лето.Никто из знакомых еще не упоминал, что кто-то из их школы будет по окончании весенних каникул или учебного года возвращаться назад. Скорее всего это никак не связано. Те кто собираются назад, особого внимания на школьный процесс в Германии не обращают. Тем более, что большинство детей еще и онлайн в украинских школах учатся.Иногда доходит до смешного: в украинской школе в пятом классе, а здесь в четвертом(с уровнем материала как у нас во втором-третьем классах) или вообще здесь в 10м классе гимназии, а у нас на первом курсе университета.Хотя, может пока молчат. Летом будет видно.