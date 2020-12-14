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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 27 бер, 2023 16:07
Схоже, що ПрАТ "ХК"Київміськбуд" - ФСЬО. Залишив по собі чималий спадок недобудованих ЖК. Серед них:
- ЖК «Абрикосовий» будівельна адреса: на перехресті вул. Абрикосова та вул. Жулинської – 720 квартир;
- ЖК «Курнатовського» будівельна адреса: вул. Курнатовського, 20 – 996 квартир;
- ЖК «Мілос» будівельна адреса: пер. Милославська – 1 393 квартири;
- ЖК «Mirax» будівельна адреса: вул. Глибочицька, 43 – 1 258 квартир;
- ЖК «Урлівський - 1» будівельна адреса: вул. Причальна 11 – 1 908 квартир;
- ЖК «Урлівський - 2» будівельна адреса: вул. Клеманська, 7 – 998 квартир;
- ЖК «Отрада» будівельна адреса: вул. Відрадна, 93/2 - 1 345 квартир;
- ЖК «Медовий-2» будівельна адреса: вул. П. Радченка, 27 – 1 045 квартир;
- ЖК «Чарівне місто» будівельна адреса: вул. Бориспільська метро Червоний хутір – 1 508 квартир;
- ЖК «Радужний» будівельна адреса: вул. Миколи Кибальчича, 2 – 670 квартир;
- ЖК «Star City» будівельна адреса: вул.Каунанська, 27 - 3 329 квартир.
Загальна кількість квартир в зазначених вище ЖК – 15 170 квартир.
Пропозиція на ринку новобуду значно зменшується.
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Додано: Пон 27 бер, 2023 16:30
vitaliian написав:
Ключевой вопрос для рынка недвижимости не когда закончится война, а когда все выехавшие заграницу вернутся обратно
Баранеускас, вони ніколи не повернуться назад в повному обсязі!
Якщо третина приїде - так і слава богу!
Їм тут нічого робити, просто напросто.
З українськими зарплатами.
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Додано: Пон 27 бер, 2023 17:25
vitaliian написав:
Ключевой вопрос для рынка недвижимости не когда закончится война, а когда все выехавшие заграницу вернутся обратно. Думаю это именно заграничные беженцы обвалили рынок, Киев не чуть не опаснее Винницы или Львова, чтобы туда убегать и арендовать там квартиры за те же деньги или дороже.
Конечно эти выброшенные никому не нужные квартиры займут новые понаехи, чем арендовать квартиру в какой-то жопе, лучше жить в Киеве возле метро. Может через год или пару лет. Цена сделает своё дело.
Я думаю, что следующую приличную волну возвращенцев стоит ожидать летом. Многие дают возможность доучиться своим чадам год по программам принимающей страны и потом сразу сюда. Но повлияет ли это существенно на РН, хз, все же предполагаю, что будут возвращаться к мужьям (если еще есть к кому возвращаться, конечно), то есть в какое-то жилье.
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Додано: Пон 27 бер, 2023 17:39
Певна хвиля буде вже з квітня, бо деякі компанії спонукали співробітників виїхати на зиму, особливо коли почалися блекаути, і доплачували за то, а тепер все - акція закінчилася
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Faceless
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Додано: Пон 27 бер, 2023 18:30
Faceless написав:
Певна хвиля буде вже з квітня, бо деякі компанії спонукали співробітників виїхати на зиму, особливо коли почалися блекаути, і доплачували за то, а тепер все - акція закінчилася
Таке було
Але не думаю, що дуж масове
Як воно вплине, та хз
Принаймі, я б на це не ставив
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Додано: Пон 27 бер, 2023 20:07
somilitark написав: airmax78 написав: Не думаю, что такие ставки аренды там долго продержатся.
А если, как прогнозирует Сомилитарк, дальше все будет только хуже - то можно будет и купить эту квартиру за 1/5 ее сегодняшней цены. Чтобы уже и с лица Реуса сошла улыбка.
Я теж згодний з вами, що за одиничку платити 800 у.о. це жах, такі ціни не на довго, 500 на сьогодні це ще можна зрозуміти, вище НІТ.
Я не вказував на конкретний рівень цін по об'єктам, я не знаю майбутнього, в нашій економіці занадто багато невідомих, але ваші прогнози мені подобаються, поставлю і вам плюс, втремо носа Реусу жорсткою реальністю))))
Шо творится!? Максим с Сомилитарком объединились, чтобы троллить Реуса падением цен.
Куда мир катится?
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Додано: Пон 27 бер, 2023 20:53
airmax78 написав: adeges написав:
second that.
PS не думав я, що я колись Сомілітарку плюсики ставити буду. А ось воно як бува ...
І я поставив. Для прикола.
Лучше организуйте по своим каналам Сомику почти бесплатный кредит в Райфе там чи Дойчбанке на однуху в Тетрисе за 100+куе, пусть он её посдаёт "па800" при ипотеке допустим "пад3%" и на этом озолотится(ну хотя б шашлыков на майские та летом допуза нажарит)
Но вначале нехай там что то купит по договорной и предельно низкой от хлестания продавана по мордасам пачкой горящих Авизо цене, шоб гарантировано иметь хотя б 120аренд, за сотню уже и не мечтаем'С
Востаннє редагувалось барабашов
в Пон 27 бер, 2023 20:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 27 бер, 2023 20:57
Faceless написав:
Певна хвиля буде вже з квітня, бо деякі компанії спонукали співробітників виїхати на зиму, особливо коли почалися блекаути, і доплачували за то, а тепер все - акція закінчилася
Я тоже думаю если выехали во время и по причине блэкаута, уже должны возвращаться. Иначе нет логики.
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Додано: Пон 27 бер, 2023 21:01
Natt написав: vitaliian написав:
Ключевой вопрос для рынка недвижимости не когда закончится война, а когда все выехавшие заграницу вернутся обратно. Думаю это именно заграничные беженцы обвалили рынок, Киев не чуть не опаснее Винницы или Львова, чтобы туда убегать и арендовать там квартиры за те же деньги или дороже.
Конечно эти выброшенные никому не нужные квартиры займут новые понаехи, чем арендовать квартиру в какой-то жопе, лучше жить в Киеве возле метро. Может через год или пару лет. Цена сделает своё дело.
Я думаю, что следующую приличную волну возвращенцев стоит ожидать летом. Многие дают возможность доучиться своим чадам год по программам принимающей страны и потом сразу сюда. Но повлияет ли это существенно на РН, хз, все же предполагаю, что будут возвращаться к мужьям (если еще есть к кому возвращаться, конечно), то есть в какое-то жилье.
Не знаю, пока по Германии таких предпосылок не вижу.
Начинаются родительские собрания с планами на лето.
Никто из знакомых еще не упоминал, что кто-то из их школы будет по окончании весенних каникул или учебного года возвращаться назад. Скорее всего это никак не связано. Те кто собираются назад, особого внимания на школьный процесс в Германии не обращают. Тем более, что большинство детей еще и онлайн в украинских школах учатся.
Иногда доходит до смешного: в украинской школе в пятом классе, а здесь в четвертом(с уровнем материала как у нас во втором-третьем классах) или вообще здесь в 10м классе гимназии, а у нас на первом курсе университета.
Хотя, может пока молчат. Летом будет видно.
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