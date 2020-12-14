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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10859108601086110862>
Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 21:43

  vitaliian написав:antey1969 как можно учиться в 10м классе без знания языка?

Странный вопрос.
У Германии тема с образованием детей беженцев отработана уже давно. Образование детей - это вообще для немцев святое дело.
Попробую зайти с другой стороны...
вы всерьез полагали, что наших детей вне зависимости от возраста оформили в первые классы?)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 21:56

  iva64 написав:Схоже, що ПрАТ "ХК"Київміськбуд" - ФСЬО. Залишив по собі чималий спадок недобудованих ЖК. Серед них:
- ЖК «Абрикосовий» будівельна адреса: на перехресті вул. Абрикосова та вул. Жулинської – 720 квартир;
- ЖК «Курнатовського» будівельна адреса: вул. Курнатовського, 20 – 996 квартир;
- ЖК «Мілос» будівельна адреса: пер. Милославська – 1 393 квартири;
- ЖК «Mirax» будівельна адреса: вул. Глибочицька, 43 – 1 258 квартир;
- ЖК «Урлівський - 1» будівельна адреса: вул. Причальна 11 – 1 908 квартир;
- ЖК «Урлівський - 2» будівельна адреса: вул. Клеманська, 7 – 998 квартир;
- ЖК «Отрада» будівельна адреса: вул. Відрадна, 93/2 - 1 345 квартир;
- ЖК «Медовий-2» будівельна адреса: вул. П. Радченка, 27 – 1 045 квартир;
- ЖК «Чарівне місто» будівельна адреса: вул. Бориспільська метро Червоний хутір – 1 508 квартир;
- ЖК «Радужний» будівельна адреса: вул. Миколи Кибальчича, 2 – 670 квартир;
- ЖК «Star City» будівельна адреса: вул.Каунанська, 27 - 3 329 квартир.

Загальна кількість квартир в зазначених вище ЖК – 15 170 квартир.
Пропозиція на ринку новобуду значно зменшується.

хто буде добудовувати за КМБ ? :|
nmd
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 22:01

  Hotab написав:airmax78 ,
Побував біля 044.
Не дуже вразило. До метро 15 хвилин (не далеко, але і не поряд). .
А трамвай під вікнами це взагалі зло.

Трамвайні лінії прокладуть нові, завезуть нові трамваї і їх взагалі не буде чутно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 22:03

  antey1969 написав:
  vitaliian написав:antey1969 как можно учиться в 10м классе без знания языка?

Странный вопрос.
У Германии тема с образованием детей беженцев отработана уже давно. Образование детей - это вообще для немцев святое дело.
Попробую зайти с другой стороны...
вы всерьез полагали, что наших детей вне зависимости от возраста оформили в первые классы?)))

Я ж не спорю, просто интересно как это возможно. Я по русски химию не очень понимал.
  nmd написав:
  iva64 написав:Схоже, що ПрАТ "ХК"Київміськбуд" - ФСЬО. Залишив по собі чималий спадок недобудованих ЖК. Серед них:
- ЖК «Абрикосовий» будівельна адреса: на перехресті вул. Абрикосова та вул. Жулинської – 720 квартир;
- ЖК «Курнатовського» будівельна адреса: вул. Курнатовського, 20 – 996 квартир;
- ЖК «Мілос» будівельна адреса: пер. Милославська – 1 393 квартири;
- ЖК «Mirax» будівельна адреса: вул. Глибочицька, 43 – 1 258 квартир;
- ЖК «Урлівський - 1» будівельна адреса: вул. Причальна 11 – 1 908 квартир;
- ЖК «Урлівський - 2» будівельна адреса: вул. Клеманська, 7 – 998 квартир;
- ЖК «Отрада» будівельна адреса: вул. Відрадна, 93/2 - 1 345 квартир;
- ЖК «Медовий-2» будівельна адреса: вул. П. Радченка, 27 – 1 045 квартир;
- ЖК «Чарівне місто» будівельна адреса: вул. Бориспільська метро Червоний хутір – 1 508 квартир;
- ЖК «Радужний» будівельна адреса: вул. Миколи Кибальчича, 2 – 670 квартир;
- ЖК «Star City» будівельна адреса: вул.Каунанська, 27 - 3 329 квартир.

Загальна кількість квартир в зазначених вище ЖК – 15 170 квартир.
Пропозиція на ринку новобуду значно зменшується.

хто буде добудовувати за КМБ ? :|

Столица
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 22:17

  vitaliian написав:antey1969 как можно учиться в 10м классе без знания языка?

При том, что в гимназии в Германии учатся почти гениальние дети. Другие- просто не пройдут.
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 22:19

  Natt написав:
  vitaliian написав:Ключевой вопрос для рынка недвижимости не когда закончится война, а когда все выехавшие заграницу вернутся обратно. Думаю это именно заграничные беженцы обвалили рынок, Киев не чуть не опаснее Винницы или Львова, чтобы туда убегать и арендовать там квартиры за те же деньги или дороже.

Конечно эти выброшенные никому не нужные квартиры займут новые понаехи, чем арендовать квартиру в какой-то жопе, лучше жить в Киеве возле метро. Может через год или пару лет. Цена сделает своё дело.

Я думаю, что следующую приличную волну возвращенцев стоит ожидать летом. Многие дают возможность доучиться своим чадам год по программам принимающей страны и потом сразу сюда. Но повлияет ли это существенно на РН, хз, все же предполагаю, что будут возвращаться к мужьям (если еще есть к кому возвращаться, конечно), то есть в какое-то жилье.

Имею кейсы из Германии, Канады, Швейцарии и Австралии - родственники и знакомые.
Уехали в первую очередь ради детей. Чистят унитазы, но детям хотят дать будущее. Они НЕ ВЕРНУТСЯ УЖЕ СЮДА НИКОГДА, только депортация, РАДИ ДЕТЕЙ будут драить унитазы пока смогут.
20-25%% детей официально сидят заграницей.
Востаннє редагувалось Zebra в Пон 27 бер, 2023 22:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 22:21

vitaliian
вона вже за аркадою "добудовує", ех блін це все затягнеться на віки вічні.
nmd
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 22:21

  antey1969 написав:
  vitaliian написав:antey1969 как можно учиться в 10м классе без знания языка?

Странный вопрос.
У Германии тема с образованием детей беженцев отработана уже давно. Образование детей - это вообще для немцев святое дело.
Попробую зайти с другой стороны...
вы всерьез полагали, что наших детей вне зависимости от возраста оформили в первые классы?)))

Их оформили в " никакие класси". Разберитесь наконец- то в єтом вопросе, уже даже не смешно читать
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 22:23

airmax78 ,

Трамвайні лінії прокладуть нові, завезуть нові трамваї і їх взагалі не буде чутно.



Коли? Враховуючи війну.
А між 044 і Щекавицею (горою) планують ще побудувати. Щоб «бізнес» мав відбуття ліктя, щоб тісніше .
Коротше не зрозумів я про що взагалі 044. Ну крім клінкера на фасаді. Сам Подол відверто цікавий. У нього є якийсь свій шарм. Вуличні музиканти, харчевні, молодіжні тусовки.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 22:37

  antey1969 написав:
  vitaliian написав:antey1969 как можно учиться в 10м классе без знания языка?

Странный вопрос.
У Германии тема с образованием детей беженцев отработана уже давно. Образование детей - это вообще для немцев святое дело.
Попробую зайти с другой стороны...
вы всерьез полагали, что наших детей вне зависимости от возраста оформили в первые классы?)))

Наших детей вне зависимости от возраста оформили в ОДИН класс.
airmax78
 
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