|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 27 бер, 2023 22:41
Hotab написав:airmax78
,
Трамвайні лінії прокладуть нові, завезуть нові трамваї і їх взагалі не буде чутно.
Коли? Враховуючи війну.
А між 044 і Щекавицею (горою) планують ще побудувати. Щоб «бізнес» мав відбуття ліктя, щоб тісніше .
Коротше не зрозумів я про що взагалі 044. Ну крім клінкера на фасаді. Сам Подол відверто цікавий. У нього є якийсь свій шарм. Вуличні музиканти, харчевні, молодіжні тусовки.
Шукайте вторинку у цегляних будинках початку 00х на Волошській.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 42121
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 958 раз.
- Подякували: 5166 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 27 бер, 2023 22:47
Wisznia2021
Пишу только то, что вижу и слышу. У меня в кругу общения здесь и учителя, и медики, и инженеры, и слесаря, и шахтеры, и полицейские, кого только нет изо всех регионов Украины. Многие с детьми. Обмениваемся информацией и мнениями нонстоп. У кого-то вопросы со школой, у кого-то с медициной и медикаментами, у кого-то с чиновниками или с документами, кто-то устроился на работу, кто-то ищет квартиру поцентрее, кому-то нужна мебель, кто-то планирует поездку в крупные города, кто-то навещает родных в Украине, к кому-то приехали родственники и их нужно устроить и т. д.. Жизнь бурлит.
Можете написать, что видите вы. С удовольствием почитаю.
И возвращаясь к КРЖН. Учитывая настроения здесь, думаю, жилую недвижимость Киева ждет непростой период.
Востаннє редагувалось antey1969
в Пон 27 бер, 2023 22:54, всього редагувалось 2 разів.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 11833
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1628 раз.
- Подякували: 3530 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Пон 27 бер, 2023 22:49
Zebra написав: Natt написав: vitaliian написав:
Ключевой вопрос для рынка недвижимости не когда закончится война, а когда все выехавшие заграницу вернутся обратно. Думаю это именно заграничные беженцы обвалили рынок, Киев не чуть не опаснее Винницы или Львова, чтобы туда убегать и арендовать там квартиры за те же деньги или дороже.
Конечно эти выброшенные никому не нужные квартиры займут новые понаехи, чем арендовать квартиру в какой-то жопе, лучше жить в Киеве возле метро. Может через год или пару лет. Цена сделает своё дело.
Я думаю, что следующую приличную волну возвращенцев стоит ожидать летом. Многие дают возможность доучиться своим чадам год по программам принимающей страны и потом сразу сюда. Но повлияет ли это существенно на РН, хз, все же предполагаю, что будут возвращаться к мужьям (если еще есть к кому возвращаться, конечно), то есть в какое-то жилье.
Имею кейсы из Германии, Канады, Швейцарии и Австралии - родственники и знакомые.
Уехали в первую очередь ради детей. Чистят унитазы, но детям хотят дать будущее. Они НЕ ВЕРНУТСЯ УЖЕ СЮДА НИКОГДА, только депортация, РАДИ ДЕТЕЙ будут драить унитазы пока смогут.
20-25%% детей официально сидят заграницей.
Я ещё понимаю тех, кто чистил унитазы за границей в 90х годах, при несоизмеримых разницах в доходах, а тем более уровне жизни и комфорта, в Украине против тех же капиталистических стран.
Но сегодня видеть БЕЛОГО ЧЕЛОВЕКА, зачастую образованного, а то и интеллигентного украинца, моющего посуду, плечом к плечу с чернокожим беженцом из Африки с двумя классами образования - это какой-то сюрреализм.
-
roberto dark
-
-
- Повідомлень: 1054
- З нами з: 04.06.19
- Подякував: 239 раз.
- Подякували: 236 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 бер, 2023 00:26
Natt написав:
Я думаю, что следующую приличную волну возвращенцев стоит ожидать летом. Многие дают возможность доучиться своим чадам год по программам принимающей страны
и потом сразу сюда.
часть детей уже могла из с класса в класс перейти в местной школе, а через пять месяцев могут пойти уже в третий класс.
сентябрь 2023 будет для большинства таких детей определяющим - три года обучения в местной школе это практически резидент принимающей страны.
особенно младшие школьники.
многие из которых, даже без репетиторов, местный язык освоят гораздо лучше родителей
-
uaprofi
-
-
- Повідомлень: 5464
- З нами з: 21.04.11
- Подякував: 822 раз.
- Подякували: 640 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 28 бер, 2023 02:13
roberto dark написав:
Я ещё понимаю тех, кто чистил унитазы за границей в 90х годах, при несоизмеримых разницах в доходах, а тем более уровне жизни и комфорта, в Украине против тех же капиталистических стран.
Но сегодня видеть БЕЛОГО ЧЕЛОВЕКА, зачастую образованного, а то и интеллигентного украинца, моющего посуду, плечом к плечу с чернокожим беженцом из Африки с двумя классами образования - это какой-то сюрреализм.
Те кто драпанули с детьми, предполагают, что даже в случае поражения рашки, будут бродить реваншистские настроения, и они придут сюда снова второй войной. Картинка украинской мечты для них вдруг сменилась на окно возможностей закрепиться в благополучной стране, это стало последней каплей.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 11899
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1765 раз.
- Подякували: 2611 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1197
|5263813
|
|
|23607
|15940596
|
|
|3
|5410
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|