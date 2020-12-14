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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 27 бер, 2023 22:23
airmax78
,
Трамвайні лінії прокладуть нові, завезуть нові трамваї і їх взагалі не буде чутно.
Коли? Враховуючи війну.
А між 044 і Щекавицею (горою) планують ще побудувати. Щоб «бізнес» мав відбуття ліктя, щоб тісніше .
Коротше не зрозумів я про що взагалі 044. Ну крім клінкера на фасаді. Сам Подол відверто цікавий. У нього є якийсь свій шарм. Вуличні музиканти, харчевні, молодіжні тусовки.
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Додано: Пон 27 бер, 2023 22:41
Hotab написав:airmax78
,
Трамвайні лінії прокладуть нові, завезуть нові трамваї і їх взагалі не буде чутно.
Коли? Враховуючи війну.
А між 044 і Щекавицею (горою) планують ще побудувати. Щоб «бізнес» мав відбуття ліктя, щоб тісніше .
Коротше не зрозумів я про що взагалі 044. Ну крім клінкера на фасаді. Сам Подол відверто цікавий. У нього є якийсь свій шарм. Вуличні музиканти, харчевні, молодіжні тусовки.
Шукайте вторинку у цегляних будинках початку 00х на Волошській.
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airmax78
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Додано: Вів 28 бер, 2023 06:34
Frant написав:
Все це - непрямі ознаки, що КРЖН - фактично в поганому стані.
Йому нічого хорошого не світить найближчі два-три роки.
За даними статистичного відомства, товарооборот підприємств роздрібної торгівлі скоротився за 2022 рік на 24,3%.
Обсяги промислового виробництва за 2022 рік впали на 36,9%. Найбільший спад був зафіксований у березні — 53,7%. Потім темпи падіння уповільнилися (до 39,8% в вересні), але наприкінці року знову прискорилися — до 44,1% у грудні.
Обсяги будівельної продукції за 2022 рік скоротилися на 65,1%. У житловому будівництві падіння склало 60,3%.
Вже ріст починається чи ще треба чекати
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Додано: Вів 28 бер, 2023 07:04
antey1969 написав:
думаю, жилую недвижимость Киева ждет непростой период.
и света в конце тоннеля не видно...
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vitaliian
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Додано: Вів 28 бер, 2023 07:25
nmd написав:vitaliian
вона вже за аркадою "добудовує", ех блін це все затягнеться на віки вічні.
КАН за это дерьмо не возмется. Они вообще количеством не страдают.
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