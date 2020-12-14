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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10858108591086010861
Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 22:23

airmax78 ,

Трамвайні лінії прокладуть нові, завезуть нові трамваї і їх взагалі не буде чутно.



Коли? Враховуючи війну.
А між 044 і Щекавицею (горою) планують ще побудувати. Щоб «бізнес» мав відбуття ліктя, щоб тісніше .
Коротше не зрозумів я про що взагалі 044. Ну крім клінкера на фасаді. Сам Подол відверто цікавий. У нього є якийсь свій шарм. Вуличні музиканти, харчевні, молодіжні тусовки.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 22:41

  Hotab написав:airmax78 ,

Трамвайні лінії прокладуть нові, завезуть нові трамваї і їх взагалі не буде чутно.



Коли? Враховуючи війну.
А між 044 і Щекавицею (горою) планують ще побудувати. Щоб «бізнес» мав відбуття ліктя, щоб тісніше .
Коротше не зрозумів я про що взагалі 044. Ну крім клінкера на фасаді. Сам Подол відверто цікавий. У нього є якийсь свій шарм. Вуличні музиканти, харчевні, молодіжні тусовки.

Шукайте вторинку у цегляних будинках початку 00х на Волошській.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 06:34

  Frant написав:Все це - непрямі ознаки, що КРЖН - фактично в поганому стані.
Йому нічого хорошого не світить найближчі два-три роки.


За даними статистичного відомства, товарооборот підприємств роздрібної торгівлі скоротився за 2022 рік на 24,3%.
Обсяги промислового виробництва за 2022 рік впали на 36,9%. Найбільший спад був зафіксований у березні — 53,7%. Потім темпи падіння уповільнилися (до 39,8% в вересні), але наприкінці року знову прискорилися — до 44,1% у грудні.
Обсяги будівельної продукції за 2022 рік скоротилися на 65,1%. У житловому будівництві падіння склало 60,3%.

Вже ріст починається чи ще треба чекати :shock:
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 07:04

  antey1969 написав:думаю, жилую недвижимость Киева ждет непростой период.
и света в конце тоннеля не видно...
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 07:25

  nmd написав:vitaliian
вона вже за аркадою "добудовує", ех блін це все затягнеться на віки вічні.

КАН за это дерьмо не возмется. Они вообще количеством не страдают.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 08:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хомякоид написав:
  Frant написав:Все це - непрямі ознаки, що КРЖН - фактично в поганому стані.
Йому нічого хорошого не світить найближчі два-три роки.


За даними статистичного відомства, товарооборот підприємств роздрібної торгівлі скоротився за 2022 рік на 24,3%.
Обсяги промислового виробництва за 2022 рік впали на 36,9%. Найбільший спад був зафіксований у березні — 53,7%. Потім темпи падіння уповільнилися (до 39,8% в вересні), але наприкінці року знову прискорилися — до 44,1% у грудні.
Обсяги будівельної продукції за 2022 рік скоротилися на 65,1%. У житловому будівництві падіння склало 60,3%.

Вже ріст починається чи ще треба чекати :shock:
Если бы ты хоть раз прочитал название ветки, то не тащил бы сюда этот хлам средней температуры по больнице.
Украина вцелом и до войны была первой с конца.

Продажи есть. Рынок работает. То, что вы не можете продать свой хлам - закономерность. Возможно, не нужно лезть не в своё дело

Кгс банкрот? Какая неожиданность. Самая коррумпированная контора с нежизнеспособными безвкусными зомби проектами. Надо же.
Я это знал, когда покупал у них их говно ФК1. Половину налом
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 09:13

  vitaliian написав:
  antey1969 написав:думаю, жилую недвижимость Киева ждет непростой период.
и света в конце тоннеля не видно...

Периоды падение всегда сменялись периодами роста и наоборот.
Вопрос времени.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 09:17

  vitaliian написав:
  nmd написав:vitaliian
вона вже за аркадою "добудовує", ех блін це все затягнеться на віки вічні.

КАН за это дерьмо не возмется. Они вообще количеством не страдают.

вы так написали как будто кан строит крутое жилье, экономия на тепло оборудовании + монолит + газоблок = куча денег
конечно не самый худший застройщик, ну цена не соответствует
Феодал
 
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