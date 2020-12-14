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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 27 бер, 2023 22:23
airmax78
,
Трамвайні лінії прокладуть нові, завезуть нові трамваї і їх взагалі не буде чутно.
Коли? Враховуючи війну.
А між 044 і Щекавицею (горою) планують ще побудувати. Щоб «бізнес» мав відбуття ліктя, щоб тісніше .
Коротше не зрозумів я про що взагалі 044. Ну крім клінкера на фасаді. Сам Подол відверто цікавий. У нього є якийсь свій шарм. Вуличні музиканти, харчевні, молодіжні тусовки.
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Додано: Пон 27 бер, 2023 22:41
Hotab написав:airmax78
,
Трамвайні лінії прокладуть нові, завезуть нові трамваї і їх взагалі не буде чутно.
Коли? Враховуючи війну.
А між 044 і Щекавицею (горою) планують ще побудувати. Щоб «бізнес» мав відбуття ліктя, щоб тісніше .
Коротше не зрозумів я про що взагалі 044. Ну крім клінкера на фасаді. Сам Подол відверто цікавий. У нього є якийсь свій шарм. Вуличні музиканти, харчевні, молодіжні тусовки.
Шукайте вторинку у цегляних будинках початку 00х на Волошській.
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Додано: Вів 28 бер, 2023 06:34
Frant написав:
Все це - непрямі ознаки, що КРЖН - фактично в поганому стані.
Йому нічого хорошого не світить найближчі два-три роки.
За даними статистичного відомства, товарооборот підприємств роздрібної торгівлі скоротився за 2022 рік на 24,3%.
Обсяги промислового виробництва за 2022 рік впали на 36,9%. Найбільший спад був зафіксований у березні — 53,7%. Потім темпи падіння уповільнилися (до 39,8% в вересні), але наприкінці року знову прискорилися — до 44,1% у грудні.
Обсяги будівельної продукції за 2022 рік скоротилися на 65,1%. У житловому будівництві падіння склало 60,3%.
Вже ріст починається чи ще треба чекати
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Додано: Вів 28 бер, 2023 07:04
antey1969 написав:
думаю, жилую недвижимость Киева ждет непростой период.
и света в конце тоннеля не видно...
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vitaliian
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Додано: Вів 28 бер, 2023 07:25
nmd написав:vitaliian
вона вже за аркадою "добудовує", ех блін це все затягнеться на віки вічні.
КАН за это дерьмо не возмется. Они вообще количеством не страдают.
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vitaliian
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Додано: Вів 28 бер, 2023 08:10
Хомякоид написав: Frant написав:
Все це - непрямі ознаки, що КРЖН - фактично в поганому стані.
Йому нічого хорошого не світить найближчі два-три роки.
За даними статистичного відомства, товарооборот підприємств роздрібної торгівлі скоротився за 2022 рік на 24,3%.
Обсяги промислового виробництва за 2022 рік впали на 36,9%. Найбільший спад був зафіксований у березні — 53,7%. Потім темпи падіння уповільнилися (до 39,8% в вересні), але наприкінці року знову прискорилися — до 44,1% у грудні.
Обсяги будівельної продукції за 2022 рік скоротилися на 65,1%. У житловому будівництві падіння склало 60,3%.
Вже ріст починається чи ще треба чекати
Если бы ты хоть раз прочитал название ветки, то не тащил бы сюда этот хлам средней температуры по больнице.
Украина вцелом и до войны была первой с конца.
Продажи есть. Рынок работает. То, что вы не можете продать свой хлам - закономерность. Возможно, не нужно лезть не в своё дело
Кгс банкрот? Какая неожиданность. Самая коррумпированная контора с нежизнеспособными безвкусными зомби проектами. Надо же.
Я это знал, когда покупал у них их говно ФК1. Половину налом
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Додано: Вів 28 бер, 2023 09:13
vitaliian написав: antey1969 написав:
думаю, жилую недвижимость Киева ждет непростой период.
и света в конце тоннеля не видно...
Периоды падение всегда сменялись периодами роста и наоборот.
Вопрос времени.
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antey1969
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Додано: Вів 28 бер, 2023 09:17
vitaliian написав: nmd написав:vitaliian
вона вже за аркадою "добудовує", ех блін це все затягнеться на віки вічні.
КАН за это дерьмо не возмется. Они вообще количеством не страдают.
вы так написали как будто кан строит крутое жилье, экономия на тепло оборудовании + монолит + газоблок = куча денег
конечно не самый худший застройщик, ну цена не соответствует
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Додано: Вів 28 бер, 2023 09:38
Hotab написав:
А між 044 і Щекавицею (горою) планують ще побудувати. Щоб «бізнес» мав відбуття ліктя, щоб тісніше .
Коротше не зрозумів я про що взагалі 044.
Якщо по місту буде ядерний удар - то з 044 ближче на Щекавицю на останню оргію
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Додано: Вів 28 бер, 2023 10:10
барабашов написав: airmax78 написав: adeges написав:
second that.
PS не думав я, що я колись Сомілітарку плюсики ставити буду. А ось воно як бува ...
І я поставив. Для прикола.
Лучше организуйте по своим каналам Сомику почти бесплатный кредит в Райфе там чи Дойчбанке на однуху в Тетрисе за 100+куе, пусть он её посдаёт "па800" при ипотеке допустим "пад3%" и на этом озолотится(ну хотя б шашлыков на майские та летом допуза нажарит)
Но вначале нехай там что то купит по договорной и предельно низкой от хлестания продавана по мордасам пачкой горящих Авизо цене, шоб гарантировано иметь хотя б 120аренд, за сотню уже и не мечтаем'С
Учетная ставка ЕЦБ - 3.5%, 6M EURIBOR 3.3%. Добавляем сюда стоимость риска и маржу банка. Получаем в районе 6% годовых. О почти бесплатных кредитах остается, пока, только мечтать.
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