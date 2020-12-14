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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 28 бер, 2023 10:46
Феодал написав: vitaliian написав: nmd написав:vitaliian
вона вже за аркадою "добудовує", ех блін це все затягнеться на віки вічні.
КАН за это дерьмо не возмется. Они вообще количеством не страдают.
вы так написали как будто кан строит крутое жилье, экономия на тепло оборудовании + монолит + газоблок = куча денег
конечно не самый худший застройщик, ну цена не соответствует
Пипл хавает поэтому и цена. А кто продает по себестоимости отправляется в анналы истории (ну вы поняли куда). Может это и неправильно, работали бы все на фиксированной марже 10% как в совке. Но увы. В наш век любое гауно можно круто распиарить и дорого продать.
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