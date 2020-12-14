Феодал написав:
вы так написали как будто кан строит крутое жилье, экономия на тепло оборудовании + монолит + газоблок = куча денег
конечно не самый худший застройщик, ну цена не соответствует
Попробуйте Никонова так сказать фейсом об тейбл
КупИте(намутИте) хороший участок, такой чтоб даже Эйр расплакался от умиления
Организуйте надёжные коммуникации(с учётом прекрасных событий в энергосистеме с 10 октября)
Монолит по итогу заполните красным кирпичом, а не г0вном, как при Лёньке и ВиктрАндреиче строили
Ну с теплооборудованием не жмотитесь
По итогу, когда построите, выведите себестоимость, что то приклейте на пиво и уложите жлоба Никонова ценой на лопатки
ПыСы. Феодал Реус как коллега коллеге расскажет вам как надо продавать -45% от себестоимости потому что ядрёные бомбы у снигерийских алкашей и всё прочее очень плохо и надолго