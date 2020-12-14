Додано: Вів 28 бер, 2023 11:01

Феодал написав: vitaliian написав: nmd написав: vitaliian

вона вже за аркадою "добудовує", ех блін це все затягнеться на віки вічні. вона вже за аркадою "добудовує", ех блін це все затягнеться на віки вічні.

КАН за это дерьмо не возмется. Они вообще количеством не страдают. КАН за это дерьмо не возмется. Они вообще количеством не страдают.

вы так написали как будто кан строит крутое жилье, экономия на тепло оборудовании + монолит + газоблок = куча денег

конечно не самый худший застройщик, ну цена не соответствует вы так написали как будто кан строит крутое жилье, экономия на тепло оборудовании + монолит + газоблок = куча денегконечно не самый худший застройщик, ну цена не соответствует

Попробуйте Никонова так сказать фейсом об тейблКупИте(намутИте) хороший участок, такой чтоб даже Эйр расплакался от умиленияОрганизуйте надёжные коммуникации(с учётом прекрасных событий в энергосистеме с 10 октября)Монолит по итогу заполните красным кирпичом, а не г0вном, как при Лёньке и ВиктрАндреиче строилиНу с теплооборудованием не жмотитесьПо итогу, когда построите, выведите себестоимость, что то приклейте на пиво и уложите жлоба Никонова ценой на лопаткиПыСы. Феодал Реус как коллега коллеге расскажет вам как надо продавать -45% от себестоимости потому что ядрёные бомбы у снигерийских алкашей и всё прочее очень плохо и надолго