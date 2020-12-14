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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 28 бер, 2023 11:01
Феодал написав: vitaliian написав: nmd написав:vitaliian
вона вже за аркадою "добудовує", ех блін це все затягнеться на віки вічні.
КАН за это дерьмо не возмется. Они вообще количеством не страдают.
вы так написали как будто кан строит крутое жилье, экономия на тепло оборудовании + монолит + газоблок = куча денег
конечно не самый худший застройщик, ну цена не соответствует
Попробуйте Никонова так сказать фейсом об тейбл
КупИте(намутИте) хороший участок, такой чтоб даже Эйр расплакался от умиления
Организуйте надёжные коммуникации(с учётом прекрасных событий в энергосистеме с 10 октября)
Монолит по итогу заполните красным кирпичом, а не г0вном, как при Лёньке и ВиктрАндреиче строили
Ну с теплооборудованием не жмотитесь
По итогу, когда построите, выведите себестоимость, что то приклейте на пиво и уложите жлоба Никонова ценой на лопатки
ПыСы. Феодал Реус как коллега коллеге расскажет вам как надо продавать -45% от себестоимости потому что ядрёные бомбы у снигерийских алкашей и всё прочее очень плохо и надолго
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барабашов
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Додано: Вів 28 бер, 2023 11:50
Hotab написав:airmax78
,
Трамвайні лінії прокладуть нові, завезуть нові трамваї і їх взагалі не буде чутно.
Коли? Враховуючи війну.
А між 044 і Щекавицею (горою) планують ще побудувати. Щоб «бізнес» мав відбуття ліктя, щоб тісніше .
Коротше не зрозумів я про що взагалі 044. Ну крім клінкера на фасаді. Сам Подол відверто цікавий. У нього є якийсь свій шарм. Вуличні музиканти, харчевні, молодіжні тусовки.
Просто, наскільки я розумію, 044 - найдоступніший з нормальних ЖК на Подолі. Але можу помилятись. Якщо там ціна в районі 1200-1300 за метр - я б придивився. Але дійсно, зараз там все ще атмосфера кордону між Подолом та промзоною. Але так буде не завжди.
До речі, подивиться будинок на Щекавицькій, 53 (БонАпарт від Геоса). Та 3 будинки на Волоській розі Введенській - вони всі виходять на перехрестя і всі три непогані мені здається. Найкращі з них ті два де є підземний паркінг.
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1
Додано: Вів 28 бер, 2023 12:29
vitaliian написав: Faceless написав:
Певна хвиля буде вже з квітня, бо деякі компанії спонукали співробітників виїхати на зиму, особливо коли почалися блекаути, і доплачували за то, а тепер все - акція закінчилася
Я тоже думаю если выехали во время и по причине блэкаута, уже должны возвращаться. Иначе нет логики.
Американская компания Takeoff Technologies, специализирующаяся на автоматизации e-commerce процессов, 23 марта уволила всех сотрудников главного киевского офиса разработки. Об этом пишет издание DOU.
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2
Додано: Вів 28 бер, 2023 12:42
Zebra написав: vitaliian написав: Faceless написав:
Певна хвиля буде вже з квітня, бо деякі компанії спонукали співробітників виїхати на зиму, особливо коли почалися блекаути, і доплачували за то, а тепер все - акція закінчилася
Я тоже думаю если выехали во время и по причине блэкаута, уже должны возвращаться. Иначе нет логики.
Американская компания Takeoff Technologies, специализирующаяся на автоматизации e-commerce процессов, 23 марта уволила всех сотрудников главного киевского офиса разработки. Об этом пишет издание DOU.
Там прикол что сама мама ищет инвесторов, а офис в Украине - это риск. Поэтому мама найдет инвестиции, если, то возьмёт команду опять. А не найдёт уволит всех.
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stm
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Додано: Вів 28 бер, 2023 13:26
stm написав:
Там прикол что сама мама ищет инвесторов, а офис в Украине - это риск. Поэтому мама найдет инвестиции, если, то возьмёт команду опять. А не найдёт уволит всех.
Все что нужно знать об инвест климате Украины, в 2014-2021 офисы преимущественно открывались.
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Додано: Вів 28 бер, 2023 13:50
барабашов написав: Феодал написав: vitaliian написав:
КАН за это дерьмо не возмется. Они вообще количеством не страдают.
вы так написали как будто кан строит крутое жилье, экономия на тепло оборудовании + монолит + газоблок = куча денег
конечно не самый худший застройщик, ну цена не соответствует
Попробуйте Никонова так сказать фейсом об тейбл
КупИте(намутИте) хороший участок, такой чтоб даже Эйр расплакался от умиления
Организуйте надёжные коммуникации(с учётом прекрасных событий в энергосистеме с 10 октября)
Монолит по итогу заполните красным кирпичом, а не г0вном, как при Лёньке и ВиктрАндреиче строили
Ну с теплооборудованием не жмотитесь
По итогу, когда построите, выведите себестоимость, что то приклейте на пиво и уложите жлоба Никонова ценой на лопатки
ПыСы. Феодал Реус как коллега коллеге расскажет вам как надо продавать -45% от себестоимости потому что ядрёные бомбы у снигерийских алкашей и всё прочее очень плохо и надолго
об тейбл не об тейбл, ну никонову для начала хотя бы слово научится держать:
"мы никогда не будем продавть коммерцию в наших жк..."
кан - это не про недвижимость, это про маркетинг и рекламу
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Феодал
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Додано: Вів 28 бер, 2023 14:59
Феодал написав:
вы так написали как будто кан строит крутое жилье
Залежить з чим порівнювати. Якщо з Аркадовськими проектами, наприклад - то просто елітку будує. Та й порівняно з КМБ теж
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