RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10860108611086210863
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 16:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Тут писали об отложенных продажах. Мол, мужики ринутся в Киев, к продаже - тысячи квартир, рынок рухнет и как обычно.
На прошлой неделе продана одна из квартир бизнес сегмента по конс.доверке. Продавец не приезжал.
Такие продажи сегодня не редкость
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 524
З нами з: 17.12.22
Подякував: 47 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 16:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

сделать доверку в консульстве это от месяца до бесконечности
словить окно - большая удача
стоимость доверки $1к +/-
и что потом с суммой делать? кто ее вывозить будет? каким образом?
Олежан
 
Повідомлень: 931
З нами з: 01.12.20
Подякував: 19 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 16:55

  Олежан написав:
и что потом с суммой делать? кто ее вывозить будет? каким образом?

А навіщо вивозити?
Можна просто кинути умовного страдальця в закордонних єпєнях і зробити себе багатим, як прийшло так і пішло подумають десь в австріях....
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12620
З нами з: 30.12.09
Подякував: 614 раз.
Подякували: 3622 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 16:59

Не обов'язково звертатися до консульства України для оформлення довіреності.
Є інша процедура:
- Довіреність оформляється у нотаріуса країни перебування.
- Проставляється апостиль країни оформлення довіреності.
- Переведення довіреності обов'язково виконується в Україні, а не в країні оформлення довіреності.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7479
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3017 раз.
Подякували: 1009 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 17:00

  Феодал написав:
  Faceless написав:
  Феодал написав:що ціни в кан - завжди були завищені

Так як купували - аж гай шумів, то ніби й ринкові, виходить :mrgreen:

хороший маркетолог - що угодно може зробити "ринковим" :mrgreen:
у людей частенько вимикається критичне мислення коли вони бачать красіву жизнь

Це так скрізь працює. У Відні 1 кв.м в 35-поверховій вежі з модними мопами коштує майже вдвічі дорожче 1 кв.м в низькоповерхові забудові в цьому ж самому місці. Люди бажають модних мопів по всьому світу.
airmax78
 
Повідомлень: 42126
З нами з: 25.10.12
Подякував: 958 раз.
Подякували: 5167 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10860108611086210863
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 118, 119, 120
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1197 5263835
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 бер, 2023 17:49
ViktorR
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2359, 2360, 2361
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23607 15940831
Переглянути останнє повідомлення
Пон 06 бер, 2023 07:43
Wisznia2021
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5413
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.