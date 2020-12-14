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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10860108611086210863
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 16:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Тут писали об отложенных продажах. Мол, мужики ринутся в Киев, к продаже - тысячи квартир, рынок рухнет и как обычно.
На прошлой неделе продана одна из квартир бизнес сегмента по конс.доверке. Продавец не приезжал.
Такие продажи сегодня не редкость
beee
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 16:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

сделать доверку в консульстве это от месяца до бесконечности
словить окно - большая удача
стоимость доверки $1к +/-
и что потом с суммой делать? кто ее вывозить будет? каким образом?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 16:55

  Олежан написав:
и что потом с суммой делать? кто ее вывозить будет? каким образом?

А навіщо вивозити?
Можна просто кинути умовного страдальця в закордонних єпєнях і зробити себе багатим, як прийшло так і пішло подумають десь в австріях....
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 16:59

Не обов'язково звертатися до консульства України для оформлення довіреності.
Є інша процедура:
- Довіреність оформляється у нотаріуса країни перебування.
- Проставляється апостиль країни оформлення довіреності.
- Переклад довіреності обов'язково виконується в Україні, а не в країні оформлення довіреності.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 28 бер, 2023 17:01, всього редагувалось 1 раз.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 17:00

  Феодал написав:
  Faceless написав:
  Феодал написав:що ціни в кан - завжди були завищені

Так як купували - аж гай шумів, то ніби й ринкові, виходить :mrgreen:

хороший маркетолог - що угодно може зробити "ринковим" :mrgreen:
у людей частенько вимикається критичне мислення коли вони бачать красіву жизнь

Це так скрізь працює. У Відні 1 кв.м в 35-поверховій вежі з модними мопами коштує майже вдвічі дорожче 1 кв.м в низькоповерхові забудові в цьому ж самому місці. Люди бажають модних мопів по всьому світу.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 17:05

  akurt написав:Не обов'язково звертатися до консульства України для оформлення довіреності.
Є інша процедура:
- Довіреність оформляється у нотаріуса країни перебування.
- Проставляється апостиль країни оформлення довіреності.
- Переклад довіреності обов'язково виконується в Україні, а не в країні оформлення довіреності.

Це все добре, але як перевірити що довіреність все ще дійсна, а не анульована? У українського нотаріуса доступу до реєстру країни, в якій довіреність видана, немає. Я б не ризикнув відлистати 350К де-факто під чесне слово.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 18:48

За кордоном вірять: слову. А не печаткам.
Підпису. А не печаткам.
Виховано роками. Якщо щось не так: подивіться вестерни, там стріляли, виховуючи, швидко і прямо в лоб...
Реєстри виданих довіреностей - то чисто український винахід...

х х х
Ну, а взагалі питання вище було щодо довіреностей і воно містило невірну інформацію: ціна оформлення довіреності НЕ 1000 доларів. А в декілька десятків разів дешевше.
І апостили проставляють за кордоном безкоштовно.
За гроші - то теж український винахід: щоби нотаріусам вистачало на нову обручку із діамантом.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 19:51

  Олежан написав:сделать доверку в консульстве это от месяца до бесконечности
словить окно - большая удача
стоимость доверки $1к +/-
и что потом с суммой делать? кто ее вывозить будет? каким образом?


Я в 2021 делал во Франкфурте.
90 евро и до часа времени.
Хомякоид
 
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  #<1 ... 10860108611086210863
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