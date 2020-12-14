Тут писали об отложенных продажах. Мол, мужики ринутся в Киев, к продаже - тысячи квартир, рынок рухнет и как обычно.
На прошлой неделе продана одна из квартир бизнес сегмента по конс.доверке. Продавец не приезжал.
Такие продажи сегодня не редкость
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Додано: Вів 28 бер, 2023 16:45
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Тут писали об отложенных продажах. Мол, мужики ринутся в Киев, к продаже - тысячи квартир, рынок рухнет и как обычно.
На прошлой неделе продана одна из квартир бизнес сегмента по конс.доверке. Продавец не приезжал.
Такие продажи сегодня не редкость
Додано: Вів 28 бер, 2023 16:50
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
сделать доверку в консульстве это от месяца до бесконечности
словить окно - большая удача
стоимость доверки $1к +/-
и что потом с суммой делать? кто ее вывозить будет? каким образом?
Додано: Вів 28 бер, 2023 16:55
Додано: Вів 28 бер, 2023 16:59
Не обов'язково звертатися до консульства України для оформлення довіреності.
Є інша процедура:
- Довіреність оформляється у нотаріуса країни перебування.
- Проставляється апостиль країни оформлення довіреності.
- Переклад довіреності обов'язково виконується в Україні, а не в країні оформлення довіреності.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 28 бер, 2023 17:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 28 бер, 2023 17:00
Це так скрізь працює. У Відні 1 кв.м в 35-поверховій вежі з модними мопами коштує майже вдвічі дорожче 1 кв.м в низькоповерхові забудові в цьому ж самому місці. Люди бажають модних мопів по всьому світу.
Додано: Вів 28 бер, 2023 17:05
Це все добре, але як перевірити що довіреність все ще дійсна, а не анульована? У українського нотаріуса доступу до реєстру країни, в якій довіреність видана, немає. Я б не ризикнув відлистати 350К де-факто під чесне слово.
Додано: Вів 28 бер, 2023 18:48
За кордоном вірять: слову. А не печаткам.
Підпису. А не печаткам.
Виховано роками. Якщо щось не так: подивіться вестерни, там стріляли, виховуючи, швидко і прямо в лоб...
Реєстри виданих довіреностей - то чисто український винахід...
х х х
Ну, а взагалі питання вище було щодо довіреностей і воно містило невірну інформацію: ціна оформлення довіреності НЕ 1000 доларів. А в декілька десятків разів дешевше.
І апостили проставляють за кордоном безкоштовно.
За гроші - то теж український винахід: щоби нотаріусам вистачало на нову обручку із діамантом.
Додано: Вів 28 бер, 2023 19:51
Додано: Сер 29 бер, 2023 08:29
теоретик це добре
але якщо практично, но нотаріусів там по пальцях можна перерахувати
пробитись до них - це теж черга
а вартість таких послуг вас ддуууууууже здивує)))
ви неньку після цього довго будете згадувати
Додано: Сер 29 бер, 2023 08:30
в 2021 роцу.
зараз в британії - 2500 фунтів, черга на 3 місяці
найдешевше - литва 800 ойро, черга біля місяця
за 90 ойро там ніхто навіть слухавку не візьме
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