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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 29 бер, 2023 08:57
Олежан написав: Хомякоид написав: Олежан написав:
сделать доверку в консульстве это от месяца до бесконечности
словить окно - большая удача
стоимость доверки $1к +/-
и что потом с суммой делать? кто ее вывозить будет? каким образом?
Я в 2021 делал во Франкфурте.
90 евро и до часа времени.
в 2021 роцу.
зараз в британії - 2500 фунтів, черга на 3 місяці
найдешевше - литва 800 ойро, черга біля місяця
за 90 ойро там ніхто навіть слухавку не візьме
Ріспект в Британії? Цікаво, Трібека - Польща, Ейрмакс - Відень, Біі- Польща. Всі растішки по закордонам
Так би мовити, не словами - а ділом!
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Додано: Сер 29 бер, 2023 09:03
BIGor масштабы бегства впечатляют
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Додано: Сер 29 бер, 2023 09:06
Олежан написав:
сделать доверку в консульстве это от месяца до бесконечности
словить окно - большая удача
стоимость доверки $1к +/-
и что потом с суммой делать? кто ее вывозить будет? каким образом?
Какая проблема приехать во Львов и сделать доверку здесь?
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Додано: Сер 29 бер, 2023 09:24
BIGor написав: Олежан написав: Хомякоид написав:
Я в 2021 делал во Франкфурте.
90 евро и до часа времени.
в 2021 роцу.
зараз в британії - 2500 фунтів, черга на 3 місяці
найдешевше - литва 800 ойро, черга біля місяця
за 90 ойро там ніхто навіть слухавку не візьме
Ріспект в Британії? Цікаво, Трібека - Польща, Ейрмакс - Відень, Біі- Польща. Всі растішки по закордонам
Так би мовити, не словами - а ділом!
Бігор теж не в Україні
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Faceless
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Додано: Сер 29 бер, 2023 10:17
Faceless написав: BIGor написав: Олежан написав:
в 2021 роцу.
зараз в британії - 2500 фунтів, черга на 3 місяці
найдешевше - литва 800 ойро, черга біля місяця
за 90 ойро там ніхто навіть слухавку не візьме
Ріспект в Британії? Цікаво, Трібека - Польща, Ейрмакс - Відень, Біі- Польща. Всі растішки по закордонам
Так би мовити, не словами - а ділом!
Бігор теж не в Україні
При чому зі всіх перелічених, саме втік з України тільки сам Бігор.
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airmax78
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Додано: Сер 29 бер, 2023 11:05
в 2021 роцу.
зараз в британії - 2500 фунтів, черга на 3 місяці
найдешевше - литва 800 ойро, черга біля місяця
за 90 ойро там ніхто навіть слухавку не візьме[/quote]
Правильно писать =евро=,если это деньги евросоюза!
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Додано: Сер 29 бер, 2023 11:13
BIGor написав:
Ріспект в Британії?
Я не здивуюсь, якщо хлоп в реалі - орендує 1к квартиру в якому небудь Комфорт-Тауні.
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Додано: Сер 29 бер, 2023 11:15
akurt написав:
Ну, а взагалі питання вище було щодо довіреностей і воно містило невірну інформацію: ціна оформлення довіреності НЕ 1000 доларів. А в декілька десятків разів дешевше.
Тут ще й не таке пишуть.
Зрозумійте, тут форум дилетантів.
В кращому випадку - рили новобудники з середньошкільною освітою.
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