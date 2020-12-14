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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10862108631086410865>
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 08:57

  Олежан написав:
  Хомякоид написав:
  Олежан написав:сделать доверку в консульстве это от месяца до бесконечности
словить окно - большая удача
стоимость доверки $1к +/-
и что потом с суммой делать? кто ее вывозить будет? каким образом?


Я в 2021 делал во Франкфурте.
90 евро и до часа времени.


в 2021 роцу.
зараз в британії - 2500 фунтів, черга на 3 місяці
найдешевше - литва 800 ойро, черга біля місяця

за 90 ойро там ніхто навіть слухавку не візьме

Ріспект в Британії? Цікаво, Трібека - Польща, Ейрмакс - Відень, Біі- Польща. Всі растішки по закордонам :mrgreen: Так би мовити, не словами - а ділом!
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 09:03

BIGor масштабы бегства впечатляют
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 09:06

  Олежан написав:сделать доверку в консульстве это от месяца до бесконечности
словить окно - большая удача
стоимость доверки $1к +/-
и что потом с суммой делать? кто ее вывозить будет? каким образом?

Какая проблема приехать во Львов и сделать доверку здесь?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 09:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

BIGor написав:
  Олежан написав:
  Хомякоид написав:
Я в 2021 делал во Франкфурте.
90 евро и до часа времени.


в 2021 роцу.
зараз в британії - 2500 фунтів, черга на 3 місяці
найдешевше - литва 800 ойро, черга біля місяця

за 90 ойро там ніхто навіть слухавку не візьме

Ріспект в Британії? Цікаво, Трібека - Польща, Ейрмакс - Відень, Біі- Польща. Всі растішки по закордонам :mrgreen: Так би мовити, не словами - а ділом!
Бігор теж не в Україні
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 11:05

в 2021 роцу.
зараз в британії - 2500 фунтів, черга на 3 місяці
найдешевше - литва 800 ойро, черга біля місяця

за 90 ойро там ніхто навіть слухавку не візьме[/quote]

Правильно писать =евро=,если это деньги евросоюза!
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 11:13

  BIGor написав:Ріспект в Британії?

Я не здивуюсь, якщо хлоп в реалі - орендує 1к квартиру в якому небудь Комфорт-Тауні.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 11:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  akurt написав:Ну, а взагалі питання вище було щодо довіреностей і воно містило невірну інформацію: ціна оформлення довіреності НЕ 1000 доларів. А в декілька десятків разів дешевше.

Тут ще й не таке пишуть.
Зрозумійте, тут форум дилетантів.
В кращому випадку - рили новобудники з середньошкільною освітою.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 11:25

airmax78

Чому у вас так підгоріло хто як саме виїхав?
Якщо виїзд заборонений вже більше року і ніхто з перелічених немає 3-х неповнолітніх дітей, то що це означає?
Купили доки і купили, на божому суді будете давати відповідь, а не тут((((
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 11:59

  somilitark написав:airmax78

Чому у вас так підгоріло хто як саме виїхав?
Якщо виїзд заборонений вже більше року і ніхто з перелічених немає 3-х неповнолітніх дітей, то що це означає?
Купили доки і купили, на божому суді будете давати відповідь, а не тут((((

В мене совість чиста. Бігора це чипляє - хто, де, чому і як. Мабуть все ж таки відчуває провину.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 12:20

  vitaliian написав:
  Олежан написав:сделать доверку в консульстве это от месяца до бесконечности
словить окно - большая удача
стоимость доверки $1к +/-
и что потом с суммой делать? кто ее вывозить будет? каким образом?

Какая проблема приехать во Львов и сделать доверку здесь?

Подозреваю что для многих это может быть билетом в 1 конец. Например кто ехал сопровождающим инвалида, через шлях или наподобие.
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