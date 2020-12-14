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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10862108631086410865
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 12:25

  airmax78 написав:
  somilitark написав:airmax78

Чому у вас так підгоріло хто як саме виїхав?
Якщо виїзд заборонений вже більше року і ніхто з перелічених немає 3-х неповнолітніх дітей, то що це означає?
Купили доки і купили, на божому суді будете давати відповідь, а не тут((((

В мене совість чиста. Бігора це чипляє - хто, де, чому і як. Мабуть все ж таки відчуває провину.

Я плакаль :lol:
в 10-ку хоть вписались? Чи знову тут були прикручені сховані плінтуса і з вас взяли полтосік?((((
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 12:38

  somilitark написав:
  airmax78 написав:В мене совість чиста. Бігора це чипляє - хто, де, чому і як. Мабуть все ж таки відчуває провину.

Я плакаль :lol:
в 10-ку хоть вписались? Чи знову тут були прикручені сховані плінтуса і з вас взяли полтосік?((((

Ви це краще у Бігора запитайте - скільки це коштувало. Для мене виїзд вільний був - я ж у відрядження їхав.
airmax78
 
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