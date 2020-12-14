airmax78 написав:
В мене совість чиста. Бігора це чипляє - хто, де, чому і як. Мабуть все ж таки відчуває провину.
Я плакаль
в 10-ку хоть вписались? Чи знову тут були прикручені сховані плінтуса і з вас взяли полтосік?((((
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Додано: Сер 29 бер, 2023 12:25
Я плакаль
в 10-ку хоть вписались? Чи знову тут були прикручені сховані плінтуса і з вас взяли полтосік?((((
Додано: Сер 29 бер, 2023 12:38
Ви це краще у Бігора запитайте - скільки це коштувало. Для мене виїзд вільний був - я ж у відрядження їхав.
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