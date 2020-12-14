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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 29 бер, 2023 08:57
Олежан написав: Хомякоид написав: Олежан написав:
сделать доверку в консульстве это от месяца до бесконечности
словить окно - большая удача
стоимость доверки $1к +/-
и что потом с суммой делать? кто ее вывозить будет? каким образом?
Я в 2021 делал во Франкфурте.
90 евро и до часа времени.
в 2021 роцу.
зараз в британії - 2500 фунтів, черга на 3 місяці
найдешевше - литва 800 ойро, черга біля місяця
за 90 ойро там ніхто навіть слухавку не візьме
Ріспект в Британії? Цікаво, Трібека - Польща, Ейрмакс - Відень, Біі- Польща. Всі растішки по закордонам
Так би мовити, не словами - а ділом!
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BIGor
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Додано: Сер 29 бер, 2023 09:03
BIGor масштабы бегства впечатляют
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vitaliian
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Додано: Сер 29 бер, 2023 09:06
Олежан написав:
сделать доверку в консульстве это от месяца до бесконечности
словить окно - большая удача
стоимость доверки $1к +/-
и что потом с суммой делать? кто ее вывозить будет? каким образом?
Какая проблема приехать во Львов и сделать доверку здесь?
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Додано: Сер 29 бер, 2023 09:24
BIGor написав: Олежан написав: Хомякоид написав:
Я в 2021 делал во Франкфурте.
90 евро и до часа времени.
в 2021 роцу.
зараз в британії - 2500 фунтів, черга на 3 місяці
найдешевше - литва 800 ойро, черга біля місяця
за 90 ойро там ніхто навіть слухавку не візьме
Ріспект в Британії? Цікаво, Трібека - Польща, Ейрмакс - Відень, Біі- Польща. Всі растішки по закордонам
Так би мовити, не словами - а ділом!
Бігор теж не в Україні
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Faceless
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Додано: Сер 29 бер, 2023 11:05
в 2021 роцу.
зараз в британії - 2500 фунтів, черга на 3 місяці
найдешевше - литва 800 ойро, черга біля місяця
за 90 ойро там ніхто навіть слухавку не візьме[/quote]
Правильно писать =евро=,если это деньги евросоюза!
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Додано: Сер 29 бер, 2023 11:25
airmax78
Чому у вас так підгоріло хто як саме виїхав?
Якщо виїзд заборонений вже більше року і ніхто з перелічених немає 3-х неповнолітніх дітей, то що це означає?
Купили доки і купили, на божому суді будете давати відповідь, а не тут((((
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somilitark
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Додано: Сер 29 бер, 2023 11:59
somilitark написав:airmax78
Чому у вас так підгоріло хто як саме виїхав?
Якщо виїзд заборонений вже більше року і ніхто з перелічених немає 3-х неповнолітніх дітей, то що це означає?
Купили доки і купили, на божому суді будете давати відповідь, а не тут((((
В мене совість чиста. Бігора це чипляє - хто, де, чому і як. Мабуть все ж таки відчуває провину.
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airmax78
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Додано: Сер 29 бер, 2023 12:20
vitaliian написав: Олежан написав:
сделать доверку в консульстве это от месяца до бесконечности
словить окно - большая удача
стоимость доверки $1к +/-
и что потом с суммой делать? кто ее вывозить будет? каким образом?
Какая проблема приехать во Львов и сделать доверку здесь?
Подозреваю что для многих это может быть билетом в 1 конец. Например кто ехал сопровождающим инвалида, через шлях или наподобие.
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slonomag
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Додано: Сер 29 бер, 2023 13:05
Олежан написав:
ну по перше, війна буде років 20
по друге, коли вона закінчиться, то всі попадуть "під амністію" бо працювати буде нікому
імхо
А вы оптимист... Это я про 20 лет войны.
Про продажу - вроде у зарубежных нотариусов оформляют довереность с апостилем и продают. Хз прокатит ли такое на 350к уе, а квартиры до 50к вроде норм. Еще вариант договорится с украинским нотариусом из Львова чтобы он за лишние пару сотен уе подскачил на пол часа в крайний город Польши, и оформить довереность у него на жену например. А жена потом уже въедет в Украину и продаст квартиру. Главное нотариуса-женщину найти. Поидее должно сработать.
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Додано: Сер 29 бер, 2023 13:17
Ветка плавно сменила тематику с цен на разные схемы продать бетон из Польши. У кого что болит. Помнится израильский друг хотел инвестировать в Одессу в какой то отель, типа номер его а сдаёт и обслуживает менеджер отеля, интересовался у меня как такое провернуть без личного участия. Я Его отговорил, хотя после 2014 цены на номер в хорошем отеле сулили большие доходы при малых вложениях. Но хозяин не дурак решил , продать отель по номерам, а сам брался заселять/выселять и деньги хозяевам переводить.
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vitaliian
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