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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 29 бер, 2023 13:34
vitaliian написав:
Ветка плавно сменила тематику с цен на разные схемы продать бетон из Польши. У кого что болит. Помнится израильский друг хотел инвестировать в Одессу в какой то отель, типа номер его а сдаёт и обслуживает менеджер отеля, интересовался у меня как такое провернуть без личного участия. Я Его отговорил, хотя после 2014 цены на номер в хорошем отеле сулили большие доходы при малых вложениях. Но хозяин не дурак решил , продать отель по номерам, а сам брался заселять/выселять и деньги хозяевам переводить.
Те кто сейчас пытаются всеми правдами и неправдами продать свою недвигу, изощраются в схемах и доверенностях - зря суетятся. В результате только потеряют и будут кусать локти.
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Додано: Сер 29 бер, 2023 13:48
slonomag написав: Олежан написав:
ну по перше, війна буде років 20
по друге, коли вона закінчиться, то всі попадуть "під амністію" бо працювати буде нікому
імхо
А вы оптимист... Это я про 20 лет войны.
Про продажу - вроде у зарубежных нотариусов оформляют довереность с апостилем и продают. Хз прокатит ли такое на 350к уе, а квартиры до 50к вроде норм. Еще вариант договорится с украинским нотариусом из Львова чтобы он за лишние пару сотен уе подскачил на пол часа в крайний город Польши, и оформить довереность у него на жену например. А жена потом уже въедет в Украину и продаст квартиру. Главное нотариуса-женщину найти. Поидее должно сработать.
20 лет на отрезке человеческой жизни в моем возрасте єто "бесконечность"
поэтому тут надо думать
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Олежан
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Додано: Сер 29 бер, 2023 14:08
airmax78 написав: vitaliian написав:
Ветка плавно сменила тематику с цен на разные схемы продать бетон из Польши. У кого что болит. Помнится израильский друг хотел инвестировать в Одессу в какой то отель, типа номер его а сдаёт и обслуживает менеджер отеля, интересовался у меня как такое провернуть без личного участия. Я Его отговорил, хотя после 2014 цены на номер в хорошем отеле сулили большие доходы при малых вложениях. Но хозяин не дурак решил , продать отель по номерам, а сам брался заселять/выселять и деньги хозяевам переводить.
Те кто сейчас пытаются всеми правдами и неправдами продать свою недвигу, изощраются в схемах и доверенностях - зря суетятся. В результате только потеряют и будут кусать локти.
Сейчас на рынке панические настроения, боятся покупать, потом будут покупать дороже. Когда паническая стадия сменится на ажиотажную. Было в 2004-2008. Всем резко понадобилась недвижимость за любые деньги. Я тогда продал бэушную машину дороже, чем купил ее в 2002 в уе.
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vitaliian
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Додано: Сер 29 бер, 2023 14:13
это произойдет только когда закончится война.
люди поймут что дешевле не будет и жилье надо уже покупать
но утром следующего дня они увидят ценники которые выросли на десятки %%%
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Олежан
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Додано: Сер 29 бер, 2023 14:16
Олежан написав:
это произойдет только когда закончится война.
люди поймут что дешевле не будет и жилье надо уже покупать
но утром следующего дня они увидят ценники которые выросли на десятки %%%
Это при условии, что эти самые люди будут в наличии.
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Bolt
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Додано: Сер 29 бер, 2023 14:18
Bolt написав: Олежан написав:
это произойдет только когда закончится война.
люди поймут что дешевле не будет и жилье надо уже покупать
но утром следующего дня они увидят ценники которые выросли на десятки %%%
Это при условии, что эти самые люди будут в наличии.
условий действительно много
но свято место пусто не бывает
будет много желающих из за рубежа скупить все по дешевке
Востаннє редагувалось Олежан
в Сер 29 бер, 2023 14:19, всього редагувалось 1 раз.
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Олежан
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Додано: Сер 29 бер, 2023 14:19
Faceless написав:
Бігор теж не в Україні
А я топлю тут за вічний ріст? Л - логіка.
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Додано: Сер 29 бер, 2023 14:20
airmax78 написав: somilitark написав:airmax78
Чому у вас так підгоріло хто як саме виїхав?
Якщо виїзд заборонений вже більше року і ніхто з перелічених немає 3-х неповнолітніх дітей, то що це означає?
Купили доки і купили, на божому суді будете давати відповідь, а не тут((((
В мене совість чиста. Бігора це чипляє - хто, де, чому і як. Мабуть все ж таки відчуває провину.
За що провину? Що ти чкурнув в перші дні війни в "камандіровку"? Де зв'язок?
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