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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 29 бер, 2023 14:08
airmax78 написав: vitaliian написав:
Ветка плавно сменила тематику с цен на разные схемы продать бетон из Польши. У кого что болит. Помнится израильский друг хотел инвестировать в Одессу в какой то отель, типа номер его а сдаёт и обслуживает менеджер отеля, интересовался у меня как такое провернуть без личного участия. Я Его отговорил, хотя после 2014 цены на номер в хорошем отеле сулили большие доходы при малых вложениях. Но хозяин не дурак решил , продать отель по номерам, а сам брался заселять/выселять и деньги хозяевам переводить.
Те кто сейчас пытаются всеми правдами и неправдами продать свою недвигу, изощраются в схемах и доверенностях - зря суетятся. В результате только потеряют и будут кусать локти.
Сейчас на рынке панические настроения, боятся покупать, потом будут покупать дороже. Когда паническая стадия сменится на ажиотажную. Было в 2004-2008. Всем резко понадобилась недвижимость за любые деньги. Я тогда продал бэушную машину дороже, чем купил ее в 2002 в уе.
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vitaliian
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Додано: Сер 29 бер, 2023 14:13
это произойдет только когда закончится война.
люди поймут что дешевле не будет и жилье надо уже покупать
но утром следующего дня они увидят ценники которые выросли на десятки %%%
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Олежан
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Додано: Сер 29 бер, 2023 14:16
Олежан написав:
это произойдет только когда закончится война.
люди поймут что дешевле не будет и жилье надо уже покупать
но утром следующего дня они увидят ценники которые выросли на десятки %%%
Это при условии, что эти самые люди будут в наличии.
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Bolt
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Додано: Сер 29 бер, 2023 14:18
Bolt написав: Олежан написав:
это произойдет только когда закончится война.
люди поймут что дешевле не будет и жилье надо уже покупать
но утром следующего дня они увидят ценники которые выросли на десятки %%%
Это при условии, что эти самые люди будут в наличии.
условий действительно много
но свято место пусто не бывает
будет много желающих из за рубежа скупить все по дешевке
Востаннє редагувалось Олежан
в Сер 29 бер, 2023 14:19, всього редагувалось 1 раз.
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Олежан
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Додано: Сер 29 бер, 2023 18:15
В домовом чате много запросов по аренде и поменьше, но есть запросы на покупку. Активизировались может недели 2 как. Не очень понятна причина такого оживления, но очень интересно.
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Natt
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Додано: Сер 29 бер, 2023 18:26
Bolt написав: Олежан написав:
это произойдет только когда закончится война.
люди поймут что дешевле не будет и жилье надо уже покупать
но утром следующего дня они увидят ценники которые выросли на десятки %%%
Это при условии, что эти самые люди будут в наличии.
Даже после фашистов Гитлера и сумасшедших потерь люди были. А сейчас конечно все куда то денутся.
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vitaliian
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Додано: Сер 29 бер, 2023 18:29
Олежан написав:
будет много желающих из за рубежа скупить все по дешевке
из за рубежа приедут только отчаянные, а вот жители приграничных с РФ городов сильно задумаются. Надолго ли мир и не пора ли переехать.
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vitaliian
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Додано: Сер 29 бер, 2023 23:19
airmax78 написав:
Не, похоже что все-таки Тетрис. 800... За месяц проживания в раю. Я бы снял просто чтобы было. Уединялся бы там на выходных от семьи - поработать
.
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drevlyanin
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