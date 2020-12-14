RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10860108611086210863
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 18:15

В домовом чате много запросов по аренде и поменьше, но есть запросы на покупку. Активизировались может недели 2 как. Не очень понятна причина такого оживления, но очень интересно.
Natt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1947
З нами з: 09.08.15
Подякував: 584 раз.
Подякували: 500 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 23:19

  airmax78 написав:Не, похоже что все-таки Тетрис. 800... За месяц проживания в раю. Я бы снял просто чтобы было. Уединялся бы там на выходных от семьи - поработать.


drevlyanin
 
Повідомлень: 1263
З нами з: 01.04.20
Подякував: 458 раз.
Подякували: 446 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 08:55

  Natt написав:В домовом чате много запросов по аренде и поменьше, но есть запросы на покупку. Активизировались может недели 2 как. Не очень понятна причина такого оживления, но очень интересно.

у меня тоже в домовом чате много запросов на аренду квартир и паркинга
при том за паркинг готовы платить 3500
но по ходу никто не хочет за эти деньги сдавать
Олежан
 
Повідомлень: 936
З нами з: 01.12.20
Подякував: 19 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10860108611086210863
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 119, 120, 121
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1201 5264484
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 бер, 2023 20:06
drevlyanin
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2359, 2360, 2361
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23608 15945186
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 бер, 2023 15:18
Tat_888
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5420
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (2460)
30.03.2023 11:03
Ринок ОВДП (3929)
30.03.2023 10:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.