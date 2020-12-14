Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 29 бер, 2023 18:15
В домовом чате много запросов по аренде и поменьше, но есть запросы на покупку. Активизировались может недели 2 как. Не очень понятна причина такого оживления, но очень интересно.
Natt
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Додано: Сер 29 бер, 2023 23:19
airmax78 написав:
Не, похоже что все-таки Тетрис. 800... За месяц проживания в раю. Я бы снял просто чтобы было. Уединялся бы там на выходных от семьи -
поработать
.
drevlyanin
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Додано: Чет 30 бер, 2023 08:55
Natt написав:
В домовом чате много запросов по аренде и поменьше, но есть запросы на покупку. Активизировались может недели 2 как. Не очень понятна причина такого оживления, но очень интересно.
у меня тоже в домовом чате много запросов на аренду квартир и паркинга
при том за паркинг готовы платить 3500
но по ходу никто не хочет за эти деньги сдавать
Олежан
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Додано: Чет 30 бер, 2023 12:30
Олежан написав: Natt написав:
В домовом чате много запросов по аренде и поменьше, но есть запросы на покупку. Активизировались может недели 2 как. Не очень понятна причина такого оживления, но очень интересно.
у меня тоже в домовом чате много запросов на аренду квартир и паркинга
при том за паркинг готовы платить 3500
но по ходу никто не хочет за эти деньги сдавать
Скоро хрущи будут по 3500 можно их арендовать под парковку
vitaliian
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