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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10860108611086210863
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 18:15

В домовом чате много запросов по аренде и поменьше, но есть запросы на покупку. Активизировались может недели 2 как. Не очень понятна причина такого оживления, но очень интересно.
Natt
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 23:19

  airmax78 написав:Не, похоже что все-таки Тетрис. 800... За месяц проживания в раю. Я бы снял просто чтобы было. Уединялся бы там на выходных от семьи - поработать.


drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 08:55

  Natt написав:В домовом чате много запросов по аренде и поменьше, но есть запросы на покупку. Активизировались может недели 2 как. Не очень понятна причина такого оживления, но очень интересно.

у меня тоже в домовом чате много запросов на аренду квартир и паркинга
при том за паркинг готовы платить 3500
но по ходу никто не хочет за эти деньги сдавать
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 12:30

  Олежан написав:
  Natt написав:В домовом чате много запросов по аренде и поменьше, но есть запросы на покупку. Активизировались может недели 2 как. Не очень понятна причина такого оживления, но очень интересно.

у меня тоже в домовом чате много запросов на аренду квартир и паркинга
при том за паркинг готовы платить 3500
но по ходу никто не хочет за эти деньги сдавать

Скоро хрущи будут по 3500 можно первые этажи арендовать под парковку
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 17:52

  drevlyanin написав:
  airmax78 написав:Не, похоже что все-таки Тетрис. 800... За месяц проживания в раю. Я бы снял просто чтобы было. Уединялся бы там на выходных от семьи - поработать.



Именно с таким настроением я это и писал.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 18:35

Смотрю на него, как на вас…еле слезы здержал
Чукча2
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 19:14

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Надо жить в настоящее время с настроем персонажа этого потрясающего фильма, сыгранного Владимиром Головиным, "я беру своё, и ещё вдвое..."
Головину когда он там сыграл было меньше чем мне и Рикзу, а Лузга был младше Эйра...
Какую страну просрали, а балыки то какие...
барабашов
 
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  #<1 ... 10860108611086210863
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