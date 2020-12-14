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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 29 бер, 2023 18:15
В домовом чате много запросов по аренде и поменьше, но есть запросы на покупку. Активизировались может недели 2 как. Не очень понятна причина такого оживления, но очень интересно.
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Natt
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Додано: Сер 29 бер, 2023 23:19
airmax78 написав:
Не, похоже что все-таки Тетрис. 800... За месяц проживания в раю. Я бы снял просто чтобы было. Уединялся бы там на выходных от семьи - поработать
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drevlyanin
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Додано: Чет 30 бер, 2023 08:55
Natt написав:
В домовом чате много запросов по аренде и поменьше, но есть запросы на покупку. Активизировались может недели 2 как. Не очень понятна причина такого оживления, но очень интересно.
у меня тоже в домовом чате много запросов на аренду квартир и паркинга
при том за паркинг готовы платить 3500
но по ходу никто не хочет за эти деньги сдавать
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Олежан
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Додано: Чет 30 бер, 2023 12:30
Олежан написав: Natt написав:
В домовом чате много запросов по аренде и поменьше, но есть запросы на покупку. Активизировались может недели 2 как. Не очень понятна причина такого оживления, но очень интересно.
у меня тоже в домовом чате много запросов на аренду квартир и паркинга
при том за паркинг готовы платить 3500
но по ходу никто не хочет за эти деньги сдавать
Скоро хрущи будут по 3500 можно первые этажи арендовать под парковку
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vitaliian
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Додано: Чет 30 бер, 2023 17:52
drevlyanin написав: airmax78 написав:
Не, похоже что все-таки Тетрис. 800... За месяц проживания в раю. Я бы снял просто чтобы было. Уединялся бы там на выходных от семьи - поработать
.
Именно с таким настроением я это и писал.
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airmax78
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Додано: Чет 30 бер, 2023 18:35
Смотрю на него, как на вас…еле слезы здержал
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Чукча2
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Додано: Чет 30 бер, 2023 19:14
Надо жить в настоящее время с настроем персонажа этого потрясающего фильма, сыгранного Владимиром Головиным, "я беру своё, и ещё вдвое..."
Головину когда он там сыграл было меньше чем мне и Рикзу, а Лузга был младше Эйра...
Какую страну просрали, а балыки то какие...
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барабашов
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Додано: Чет 30 бер, 2023 22:54
iva64 написав:
Схоже, що ПрАТ "ХК"Київміськбуд" - ФСЬО. Залишив по собі чималий спадок недобудованих ЖК. Серед них:
- ЖК «Абрикосовий» будівельна адреса: на перехресті вул. Абрикосова та вул. Жулинської – 720 квартир;
- ЖК «Курнатовського» будівельна адреса: вул. Курнатовського, 20 – 996 квартир;
- ЖК «Мілос» будівельна адреса: пер. Милославська – 1 393 квартири;
- ЖК «Mirax» будівельна адреса: вул. Глибочицька, 43 – 1 258 квартир;
- ЖК «Урлівський - 1» будівельна адреса: вул. Причальна 11 – 1 908 квартир;
- ЖК «Урлівський - 2» будівельна адреса: вул. Клеманська, 7 – 998 квартир;
- ЖК «Отрада» будівельна адреса: вул. Відрадна, 93/2 - 1 345 квартир;
- ЖК «Медовий-2» будівельна адреса: вул. П. Радченка, 27 – 1 045 квартир;
- ЖК «Чарівне місто» будівельна адреса: вул. Бориспільська метро Червоний хутір – 1 508 квартир;
- ЖК «Радужний» будівельна адреса: вул. Миколи Кибальчича, 2 – 670 квартир;
- ЖК «Star City» будівельна адреса: вул.Каунанська, 27 - 3 329 квартир.
Загальна кількість квартир в зазначених вище ЖК – 15 170 квартир.
Пропозиція на ринку новобуду значно зменшується.
А какая аргументация в пользу ФСЬО ?
Еще ЖК Злагода на Вербицкого .
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vladimir07
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Додано: Чет 30 бер, 2023 23:18
vladimir07 написав:
Еще ЖК Злагода на Вербицкого .
Там один дом, так точно готовенький стоял
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Wisznia2021
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