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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 31 бер, 2023 10:33
Феодал написав:
что-то форум притих, все уехали?
А покупать квартиры кто будет?
Я с ОПшкой одной переписываюсь лениво. Хочу, как Реус, продавить их на скидку в 45%. Пока не удается даже на 5%. Но я захожу на ветку и заряжаюсь тепением и правильным настроем.
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airmax78
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 10:40
airmax78 написав: Феодал написав:
что-то форум притих, все уехали?
А покупать квартиры кто будет?
Я с ОПшкой одной переписываюсь лениво. Хочу, как Реус, продавить их на скидку в 45%. Пока не удается даже на 5%. Но я захожу на ветку и заряжаюсь тепением и правильным настроем.
они будут за вас хвататься, 5% это ни о чем, учитывая все то что происходит
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Феодал
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 10:41
Чукча2 написав:
Смотрю на него, как на вас…еле слезы здержал
Достигнув определенного возраста переоцениваешь ценности. Кто-то находится в постоянной погоне за фудстемпами. Кто-то понимает, что всех фудстемпов не соберешь и надо сосредоточиться на чем-то более важном.
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airmax78
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_Klim
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