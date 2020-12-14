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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10861108621086310864
Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 10:33

  Феодал написав:что-то форум притих, все уехали?
А покупать квартиры кто будет?

Я с ОПшкой одной переписываюсь лениво. Хочу, как Реус, продавить их на скидку в 45%. Пока не удается даже на 5%. Но я захожу на ветку и заряжаюсь тепением и правильным настроем.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 10:40

  airmax78 написав:
  Феодал написав:что-то форум притих, все уехали?
А покупать квартиры кто будет?

Я с ОПшкой одной переписываюсь лениво. Хочу, как Реус, продавить их на скидку в 45%. Пока не удается даже на 5%. Но я захожу на ветку и заряжаюсь тепением и правильным настроем.

они будут за вас хвататься, 5% это ни о чем, учитывая все то что происходит
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 10:41

  Чукча2 написав:Смотрю на него, как на вас…еле слезы здержал

Достигнув определенного возраста переоцениваешь ценности. Кто-то находится в постоянной погоне за фудстемпами. Кто-то понимает, что всех фудстемпов не соберешь и надо сосредоточиться на чем-то более важном.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 10:44

  Феодал написав:
  airmax78 написав:
  Феодал написав:что-то форум притих, все уехали?
А покупать квартиры кто будет?

Я с ОПшкой одной переписываюсь лениво. Хочу, как Реус, продавить их на скидку в 45%. Пока не удается даже на 5%. Но я захожу на ветку и заряжаюсь тепением и правильным настроем.

они будут за вас хвататься, 5% это ни о чем, учитывая все то что происходит

Тоже так думаю. Рано или поздно они приползут на коленях и будут умолять купить с 45% скидкой. Но я передумаю, и потребую 50%.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 12:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Тоже так думаю. Рано или поздно они приползут на коленях и будут умолять купить с 45% скидкой. Но я передумаю, и потребую 50%.

Вы хоть в это и не верите, но вполне такие скидки, могут приобрести массовый характер в недалеком будущем. Сейчас у покупателей я наблюдаю сдержанный оптимизм. Последние две недели активизировались просмотры и чуть больше стало сделок. Но, когда нет топлива, то автомобиль далеко не уедет, поэтому "трішки" терпения и вы дождетесь ожидаемых скидок.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 12:12

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

все заметили новый тренд, теперь нормальные однокомнатные квартиры (кухня и комната) - принято называт двухкомнатными, а студия это однушка :mrgreen:
мамкины инвесторы что только не придумают чтобы из бетона выйти
Феодал
 
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