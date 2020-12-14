Я с ОПшкой одной переписываюсь лениво. Хочу, как Реус, продавить их на скидку в 45%. Пока не удается даже на 5%. Но я захожу на ветку и заряжаюсь тепением и правильным настроем.
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 10:33
Додано: П'ят 31 бер, 2023 10:40
они будут за вас хвататься, 5% это ни о чем, учитывая все то что происходит
Додано: П'ят 31 бер, 2023 10:41
Додано: П'ят 31 бер, 2023 10:44
Тоже так думаю. Рано или поздно они приползут на коленях и будут умолять купить с 45% скидкой. Но я передумаю, и потребую 50%.
Додано: П'ят 31 бер, 2023 12:05
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Вы хоть в это и не верите, но вполне такие скидки, могут приобрести массовый характер в недалеком будущем. Сейчас у покупателей я наблюдаю сдержанный оптимизм. Последние две недели активизировались просмотры и чуть больше стало сделок. Но, когда нет топлива, то автомобиль далеко не уедет, поэтому "трішки" терпения и вы дождетесь ожидаемых скидок.
Додано: П'ят 31 бер, 2023 12:12
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
все заметили новый тренд, теперь нормальные однокомнатные квартиры (кухня и комната) - принято называт двухкомнатными, а студия это однушка
мамкины инвесторы что только не придумают чтобы из бетона выйти
Додано: П'ят 31 бер, 2023 12:14
вы забыли добавить про сомнительные гарантии безопасности, и возможную перспективу заморозки конфликта
Додано: П'ят 31 бер, 2023 12:20
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Я ничего не продавливал. Продавец, на удивление оч. быстро согласился на мое предложение. Я просто помогаю людям принять действительность такой, какая она на самом деле и есть. И они избавляются от иллюзий и фантазий, поэтому и соглашаются на синицу в руках, потому, что понимают, что журавель все равно им не светит.
Додано: П'ят 31 бер, 2023 12:24
Я по жизни оптимист, поэтому рассматриваю только оптимистические сценарии. Строю планы в этой стране. Черные журавли я не исключаю, но пока все идет по оптимистическому сценарию.
Востаннє редагувалось reus в П'ят 31 бер, 2023 12:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 31 бер, 2023 12:27
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Чого нового, це і раніше масово було, типу якщо на кухню можна впхати диванчик - рили "додавали" +1 кімнату в об'явах
З недавніх хронік стрімкого обвалу, з Галактики:
"Продам, 1-кімн., 49 м2, ЖК Галактика, буд. Фенікс, дизайнерський ремонт, 120000"
"Доброго ранку, сусіди!
Плануємо здавати в довгострокову аренду свою повноцінну 2х кімнатну квартиру (75кв.м.) в нашому ЖК (Ліра, 12 поверх). Ремонт робили для себе, квартира повністю мебльована та укомплектована побутовою технікою. Вартість 22000грн. +ком.послуги. Заертайтесь, відповім на всі додаткові питання та за потреби надішлю фото. "
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