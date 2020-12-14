RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10862108631086410865
Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 12:33

  Faceless написав:
Феодал написав:все заметили новый тренд, теперь нормальные однокомнатные квартиры (кухня и комната) - принято называт двухкомнатными, а студия это однушка :mrgreen:
мамкины инвесторы что только не придумают чтобы из бетона выйти
Чого нового, це і раніше масово було, типу якщо на кухню можна впхати диванчик - рили "додавали" +1 кімнату в об'явах
З недавніх хронік стрімкого обвалу, з Галактики:

"Продам, 1-кімн., 49 м2, ЖК Галактика, буд. Фенікс, дизайнерський ремонт, 120000"

"Доброго ранку, сусіди!
Плануємо здавати в довгострокову аренду свою повноцінну 2х кімнатну квартиру (75кв.м.) в нашому ЖК (Ліра, 12 поверх). Ремонт робили для себе, квартира повністю мебльована та укомплектована побутовою технікою. Вартість 22000грн. +ком.послуги. Заертайтесь, відповім на всі додаткові питання та за потреби надішлю фото. "

згоден що таке і раніше було, просто зараз це набуває величезних масштабів.
Чи можливо мені так здається

(бесят сильно такими заголовками)
Феодал
 
Повідомлень: 328
З нами з: 18.08.21
Подякував: 26 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 12:57

  reus написав:
  airmax78 написав:Тоже так думаю. Рано или поздно они приползут на коленях и будут умолять купить с 45% скидкой. Но я передумаю, и потребую 50%.

Вы хоть в это и не верите, но вполне такие скидки, могут приобрести массовый характер в недалеком будущем. Сейчас у покупателей я наблюдаю сдержанный оптимизм. Последние две недели активизировались просмотры и чуть больше стало сделок. Но, когда нет топлива, то автомобиль далеко не уедет, поэтому "трішки" терпения и вы дождетесь ожидаемых скидок.

Я верю, верю! Потому и лениво переписываюсь с ОПешкой. Не давлю на них, морально не уничтожаю, как Вы своего несчастного лапоухого продавца. Хочу чтобы они сами приняли решение, смирились с окружающей действительностью, капитулировали под гнетом обстоятельств и неопровержимых фактов.
Кстати, смотрю ГЕОС свою Арию толкает почти по 2200 за метр. Недострой. Над 8-полосным проспектом. https://geos.ua/ru/objects/82
airmax78
 
Повідомлень: 42133
З нами з: 25.10.12
Подякував: 959 раз.
Подякували: 5169 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 13:04

  Феодал написав:все заметили новый тренд, теперь нормальные однокомнатные квартиры (кухня и комната) - принято называт двухкомнатными, а студия это однушка :mrgreen:

під***си, сер.

Але це вже давно, пару років як довбануті так пишуть. Доводиться скаргу тиснути без кінця на сайтах оренди.
042013
 
Повідомлень: 177
З нами з: 22.07.18
Подякував: 206 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 13:28

  airmax78 написав:
  reus написав:
  airmax78 написав:Тоже так думаю. Рано или поздно они приползут на коленях и будут умолять купить с 45% скидкой. Но я передумаю, и потребую 50%.

Вы хоть в это и не верите, но вполне такие скидки, могут приобрести массовый характер в недалеком будущем. Сейчас у покупателей я наблюдаю сдержанный оптимизм. Последние две недели активизировались просмотры и чуть больше стало сделок. Но, когда нет топлива, то автомобиль далеко не уедет, поэтому "трішки" терпения и вы дождетесь ожидаемых скидок.

Я верю, верю! Потому и лениво переписываюсь с ОПешкой. Не давлю на них, морально не уничтожаю, как Вы своего несчастного лапоухого продавца. Хочу чтобы они сами приняли решение, смирились с окружающей действительностью, капитулировали под гнетом обстоятельств и неопровержимых фактов.
Кстати, смотрю ГЕОС свою Арию толкает почти по 2200 за метр. Недострой. Над 8-полосным проспектом. https://geos.ua/ru/objects/82

Для первички настают тяжелые времена. Есть вторичка, там все проще и быстрее.
reus
 
Повідомлень: 4368
З нами з: 21.03.12
Подякував: 416 раз.
Подякували: 1421 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10862108631086410865
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BIGor, Bolt і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 119, 120, 121
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1202 5264727
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 бер, 2023 13:01
Frant
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2359, 2360, 2361
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23608 15950210
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 бер, 2023 15:18
Tat_888
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 5425
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3966)
31.03.2023 14:39
Sense Bank (7166)
31.03.2023 14:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.