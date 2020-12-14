Додано: П'ят 31 бер, 2023 16:56

vitaliian написав: С первичкой все просто: локация, застройщик, планировка, этаж... если эти звезды сошлись можно брать. С первичкой все просто: локация, застройщик, планировка, этаж... если эти звезды сошлись можно брать.

А про лотерею с будущими соседями не, не рассматриваем? Как показала практика шансов что дом никогда не достроят очень даже много, что не введут в эксплуатацию тоже.Историю ЖК “Оболонский бриз” я наблюдаю с 2004 года, он мне вид заката испортил...А начиналось все очень даже живенько.Друг в чаривне мисто вложился, во второй дом, я его даже не спрашиваю что там по стройке....