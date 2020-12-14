Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Феодал написав:все заметили новый тренд, теперь нормальные однокомнатные квартиры (кухня и комната) - принято называт двухкомнатными, а студия это однушка мамкины инвесторы что только не придумают чтобы из бетона выйти
Чого нового, це і раніше масово було, типу якщо на кухню можна впхати диванчик - рили "додавали" +1 кімнату в об'явах З недавніх хронік стрімкого обвалу, з Галактики:
"Доброго ранку, сусіди! Плануємо здавати в довгострокову аренду свою повноцінну 2х кімнатну квартиру (75кв.м.) в нашому ЖК (Ліра, 12 поверх). Ремонт робили для себе, квартира повністю мебльована та укомплектована побутовою технікою. Вартість 22000грн. +ком.послуги. Заертайтесь, відповім на всі додаткові питання та за потреби надішлю фото. "
згоден що таке і раніше було, просто зараз це набуває величезних масштабів. Чи можливо мені так здається
airmax78 написав:Тоже так думаю. Рано или поздно они приползут на коленях и будут умолять купить с 45% скидкой. Но я передумаю, и потребую 50%.
Вы хоть в это и не верите, но вполне такие скидки, могут приобрести массовый характер в недалеком будущем. Сейчас у покупателей я наблюдаю сдержанный оптимизм. Последние две недели активизировались просмотры и чуть больше стало сделок. Но, когда нет топлива, то автомобиль далеко не уедет, поэтому "трішки" терпения и вы дождетесь ожидаемых скидок.
Я верю, верю! Потому и лениво переписываюсь с ОПешкой. Не давлю на них, морально не уничтожаю, как Вы своего несчастного лопоухого продавца. Хочу чтобы они сами приняли решение, смирились с окружающей действительностью, капитулировали под гнетом обстоятельств и неопровержимых фактов. Кстати, смотрю ГЕОС свою Арию толкает почти по 2200 за метр. Недострой. Над 8-полосным проспектом. https://geos.ua/ru/objects/82
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 31 бер, 2023 14:09, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Тоже так думаю. Рано или поздно они приползут на коленях и будут умолять купить с 45% скидкой. Но я передумаю, и потребую 50%.
Вы хоть в это и не верите, но вполне такие скидки, могут приобрести массовый характер в недалеком будущем. Сейчас у покупателей я наблюдаю сдержанный оптимизм. Последние две недели активизировались просмотры и чуть больше стало сделок. Но, когда нет топлива, то автомобиль далеко не уедет, поэтому "трішки" терпения и вы дождетесь ожидаемых скидок.
Я верю, верю! Потому и лениво переписываюсь с ОПешкой. Не давлю на них, морально не уничтожаю, как Вы своего несчастного лапоухого продавца. Хочу чтобы они сами приняли решение, смирились с окружающей действительностью, капитулировали под гнетом обстоятельств и неопровержимых фактов. Кстати, смотрю ГЕОС свою Арию толкает почти по 2200 за метр. Недострой. Над 8-полосным проспектом. https://geos.ua/ru/objects/82
Для первички настают тяжелые времена. Есть вторичка, там все проще и быстрее.
reus написав:Есть вторичка, там все проще и быстрее.
кривые документы, куча прописаных детей, долги по коммуналке, налоги, соседи алкаши
Если это старый фонд добавляем изношенные коммуникации лифты центральное отопление . Платежи жэку ни за что. Убитые парадные (но есть и нормальные от людей зависит) . Старую вторичку очень тяжело выбрать. Ладно бы она 6 копеек стоила, а так хотят же нормальные деньги. Про ремонт под демонтаж типа плитки на потолке уже молчу.
С первичкой все просто: локация, застройщик, планировка, этаж... если эти звезды сошлись можно брать.
vitaliian написав:С первичкой все просто: локация, застройщик, планировка, этаж... если эти звезды сошлись можно брать.
А про лотерею с будущими соседями не, не рассматриваем? Как показала практика шансов что дом никогда не достроят очень даже много, что не введут в эксплуатацию тоже. Историю ЖК “Оболонский бриз” я наблюдаю с 2004 года, он мне вид заката испортил... А начиналось все очень даже живенько.
Друг в чаривне мисто вложился, во второй дом, я его даже не спрашиваю что там по стройке....