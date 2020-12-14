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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10863108641086510866
Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 17:19

  Slon_Nosov написав:
  vitaliian написав:С первичкой все просто: локация, застройщик, планировка, этаж... если эти звезды сошлись можно брать.


А про лотерею с будущими соседями не, не рассматриваем? Как показала практика шансов что дом никогда не достроят очень даже много, что не введут в эксплуатацию тоже.
Историю ЖК “Оболонский бриз” я наблюдаю с 2004 года, он мне вид заката испортил...
А начиналось все очень даже живенько.

Друг в чаривне мисто вложился, во второй дом, я его даже не спрашиваю что там по стройке....

В моей волшебной формуле есть пункт "застройщик". То что аркада сдуется было понятно по их масштабах строительства. Люди брали скорее количеством, чем качеством. Таким надо урвать здесь и сейчас, завтра хоть потоп отсюдаи количество. А вообще я сторонник называть первичкой то, что уже достроено, а стройки называть котлованами или имущественными правами
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 18:14

  Олежан написав:
  reus написав:Есть вторичка, там все проще и быстрее.

кривые документы, куча прописаных детей, долги по коммуналке, налоги, соседи алкаши

Есть и такой сегмент вторички. Есть и первичка дешевая, которая навсегда останется котлованом. Зачем рассматривать крайности. Если чел. располагает определенной суммой и мозгами, то может претендовать на другой сегмент вторички с минимальными рисками.
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